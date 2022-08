Cuál sería la sanción que tendrá Leyendeker, el jugador que lesionó a Zeballos

Si bien no hay nada oficial, todo parece indicar que, este jueves, se confirmará que Leyendeker recibirá entre 5 y 8 fechas de suspensión. Sin embargo, lo más probable es que el defensor santafesino deba cumplir 7 u 8 partidos en la Primera Nacional, de las cuales ya cumplió dos fechas.

Leyendeker y su preocupación por la posible sanción tras la roja en Boca vs. Agropecuario

Si bien no se confirmó cuál será la sanción que recibirá, lo cierto es que Tribunal de Disciplina ya habla de una medida "disruptiva" y, en lo que se refiere a eso, el futbolista del Sojero, expresó: “Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo”.

“Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, solo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”, concluyó en su descargo el santafesino.

Leyendeker y el rumor que lo relaciona con casas de apuestas

Cuando le consultaron por las sospechas sobre un posible arreglo de apuestas de una expulsión antes de los diez minutos del encuentro, Leyendeker fue tajante: "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?".

Además, el futbolista relató que le pidió disculpas a sus compañeros, al cuerpo técnico y al presidente de la institución por lo que había ocurrido.