Juan Román Riquelme criticó a Celsa Ramírez, la fiscal que clausuró la cancha de Boca: "Que la señora..."

Además, Riquelme hizo referencia a que "vivimos en un país en el que lo único que trasladamos son malas noticias" y volvió a hacerle un fuerte pedido a la fiscal, haciendo hincapié en que lo significa para el socio ir al estadio: "Para el hincha de Boca es muy importante ir el domingo a la cancha porque es una fiesta, se olvida de todos los problemas, va a alentar a su club, va a vivir una fiesta. Le pido a la señora (Celsa Ramírez) que deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo, de estar en su casa, porque los hinchas del club son los dueños de nuestra casa, y lo único que queremos es disfrutar el domingo de recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo) como técnico del equipo rival, que el hincha de Boca lo hará como se lo merece".

Luego, el ídolo Xeneize fue consultado sobre si detrás de la clausura habría un asunto político y, sin ser explícito, dio a entender lo que él cree:"No lo sé, ja. Va a ser un año divertido, eso es lo único que sé. Nosotros llevamos tres años en el club, hemos tenido la suerte de ganar cinco títulos, esperemos poder ganar alguno más este año, que el hincha pueda festejar, que La Bombonera siga siendo una fiesta. Le quiero agradecer al hincha porque cada partido es un espectáculo. Tanto los de atrás del arco, como las plateas y en la popular, se están manejando de una manera increíble y eso se agradece. Lo único que pido, sea del equipo, que sea esta señora (Celsa Ramírez) que nos deje disfrutar a los hinchas de nuestro estadio, nada más".

Por otra parte, el vicepresidente expresó que La Bombonera seguirá siendo una fiesta cada vez que Boca juegue de local y aprovechó para volver a caerle a Celsa Ramírez: "Yo amo a nuestro estadio, amo a nuestros hinchas, yo soy uno más y ellos son los dueños de nuestro club. Que la señora (Celsa Ramírez) nos deje disfrutar de nuestra casa, por favor. Nosotros tenemos todo en regla y lo único que pedimos es que nos deje disfrutar de nuestro estadio, de nuestra fiesta, no pedimos mucho… Será un año divertido, claro que sí".

"Ojalá que mañana, y sino que trabaje hasta el sábado, pero que nos deje disfrutar de nuestra cancha. No estoy molesto, el que se enoja pierde y no me voy a enojar nunca. Porque estoy en el club más grande del mundo, porque estoy en mi casa y porque tengo la obligación con los hinchas de cuidar a nuestro club", añadió Riquelme sobre cuándo podría resolverse la habilitación de la Tribuna Sur de La Bombonera que fue clausurada.