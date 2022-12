Juanfer Quintero anunció que se va de River: "Acá tienen un hincha de por vida"

juanfersevaderiver.jpg

Ahora, Quintero quedará con el pase en su poder a partir del 1° de enero y Flamengo de Brasil se perfila como uno de los candidatos a quedarse con el talentoso futbolista de la Selección de Colombia. Pese a que, desde un principio, el colombiano manifestó su deseo de seguir ligado al Millonario y ambas partes hicieron lo posible para que se concrete, el aspecto económico complicó las cosas.

Qué fue lo que impidió la continuidad de Juanfer Quintero en River

La dificultad radicó en que, por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos porque el Banco Central no lo permite. El único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial, y no era nada beneficioso para el volante.