“Hace poco me había llevado un bolsito que no me entraba en la mochila a la concentración y cuando teníamos que ir para la cancha, me lo olvido. Entonces vuelvo a buscarlo, voy al estadio, jugamos, hago un gol y ganamos. El finde siguiente, hice que me olvidé el bolsito, lo dejé en la habitación y salí a propósito, imagínate…", empezó relatando Paredes para dar cuenta de lo cabulero que es.

"También lo hacemos cuando comemos los caramelos en la Selección. Contamos los caramelos y los colores que agarramos. Yo elijo 7 Sugus: 4 azules y 3 amarillos. Lo primero que hacen los utileros es agarrar los Sugus", sentenció.