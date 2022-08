image.png

Cuál fue el último partido que jugó Sergio Romero

La última vez que el Chiquito estuvo en cancha fue en la derrota del Venezia por 4-1 ante Sassuolo, por la fecha 24 de la Serie A. Aquel encuentro se disputó el 6 de marzo de 2022 en el Stadio Pierluigi Penzo.

Boca y Agustín Rossi podrían volver a negociar: ambas partes estarían arrepentidas

En este momento, la preocupación del Consejo de fútbol de Boca comandado por Juan Román Riquelme es la renovación del arquero Agustín Rossi. El ex Lanús finaliza su vínculo en la institución en junio de 2023 y a partir de enero puede empezar a negociar con otro equipo.

Pero hoy por hoy el panorama habría cambiado y las partes están cerca de volverse a juntar para firmar la extensión del contrato del arquero en el club de La Ribera. Según el Gringo Cingolani, periodista de Tyc Sports, si Boca llama a Rossi, "arreglan en un minuto".

Al parecer, ambas partes estarían parcialmente arrepentidas de no arreglar, viendo cómo reaccionaron los hinchas de Boca con Rossi y el arquero viendo el cariño de su gente.

Por otro lado, Cingolani afirmó que "Chiquito Romero no va a atajar en todo 2022 porque no está trabajando a la par de sus compañeros". Aparentemente, su estado físico no es el ideal para jugar en Boca e incluso el periodista le abrió la puerta a la posibilidad de que Romero decida rescindir con el club, si es que Rossi arregla su continuidad. Chiquito se iría de Boca sin debutar y esto impactaría al fútbol sudamericano.