La contundente predicción del tarotista de River sobre la final entre Boca y Fluminense

"Me la juego y como dije en mi círculo íntimo: Boca tratará de hacer un buen partido, pero no se corona campeón. Seré el 1 o 2 % que no lo da campeón, pero prefiero decirlo así. Lo perjudican anulándole un gol. La Copa se queda en Brasil", escribió el tarotista de River en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

tarotistariver-finallibertadores.jpg

El astrólogo de Boca viajará a Río de Janeiro por un particular motivo

La presencia de Fluminense en el hotel donde Boca se hospedará antes de la final de la Copa Libertadores generó preocupación entre los aficionados debido a la importancia del partido y la posibilidad de lograr la séptima conquista. Con el fin de prevenir cualquier tipo de "brujería", Giorgio Armas, el astrólogo que está vinculado con Boca y es amigo del entrenador Jorge Almirón, confirmó que viajará a Río de Janeiro para llevar a cabo un ritual de purificación en el lugar donde descansarán los jugadores del conjunto azul y oro.

Armas compartió esta noticia en una entrevista con TyC Sports el miércoles. El martes anterior, también habló sobre posibles soluciones que los hinchas de Boca podrían llevar a cabo para contrarrestar cualquier energía negativa. El astrólogo explicó: "Que la gente de Boca empiece a orar desde ahora porque jugamos en Brasil, con ventaja deportiva de ellos, con ellos en el hotel. No puedo entender por qué pueden estar antes. ¿Puede ser para gestionar algo o dejarnos algo?".

Si bien no trascendieron las razones por las que gente del Flu estuvo en el hotel, Armas dejó una serie de recomendaciones que pueden servir de cara al duelo decisivo."Hay que llegar con agua bendita y en cada habitación protegerse, hacer una cruz y orar mientras estemos ahí. Por astrología, Boca está mejor que Fluminense, pero he trabajado en Cienciano y es un equipo que hizo mucha brujeria para ser campeón, entonces puede ser que hayan dejado algo. Si ellos intentan hacer algo negativo va a jugar en su contra porque estamos en un planeta de justicia que es Saturno", reconoció el astrólogo que dirá presente en tierras cariocas con el objetivo de evitar las vibras negativas.

Las predicciones del astrólogo de Boca para la final de la Copa Libertadores

En la cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores, el confeso astrólogo hincha de Boca Juniors -Giorgio Armas- reveló cuáles son los jugadores del plantel que estarán en mejores de convertir un gol, desde el punto de vista astral, para el partido decisivo ante Fluminense en el estadio Maracaná.

Con su predicción, de cara al sábado 4 de noviembre, el astrólogo bendijo al mediocampista Valentín "Colo" Barco y a los delanteros Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

"Cavani y el 'Colo' Barco están muy bien para anotar. Merentiel, si es que el DT Jorge Almirón llega a poner a Cavani y Merentiel, también tiene muchísimas chances", afirmó el gurú que este año saltó a la fama en la red social "X", cuando era Twitter, por sus aciertos en los resultados de Boca.

Armas, sobre el mismo tema, ve a Cavani y al "Colo" como los que mejor llegan a la final en niveles del 1 al 10, por detrás los atacantes Merentiel y Cristian Medina.

"El equipo está muy bien astrológicamente", concluyó el astrólogo en un streaming con TYC Sports.