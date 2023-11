La "espinita" que Messi no se pudo quitar con la Selección Argentina: "Va a..."

messizidane.jpg

Messi se sinceró ante el exmediocampista y hoy entrenador francés y declaró: "Hacer un gol en la final del Mundial creo que es lo máximo". Y, con una sonrisa honesta, agregó: "Los dos lo podemos decir, ja".

Ganar el prestigioso trofeo en tierras cataríes fue una redención tanto para él como para una parte importante del equipo, que había sufrido varias derrotas en finales anteriores. Sin embargo, pese a su mentalidad ganadora, Messi no puede borrar de su memoria ni relegar en su carrera la derrota 1-0 ante Alemania en Brasil.

"No me arrepiento de nada en todo el camino y el recorrido que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, también tristezas por no haber conseguido los objetivos, pero si se dio así fue porque tenía que ser así. Pero igual la espinita de la final del Mundial 2014, si bien la pude dibujar un poco con este Mundial, va a quedar ahí...", expresó.

La imperdible entrevista de Zidane a Messi: los elogios a Maradona y la relación con la 10 de la Selección Argentina

Diego Armando Maradona es un ídolo que trasciende generaciones. Incluso luego de su muerte. En una charla con Zinedine Zidane, Lionel Messi habló de todo y expresó a la perfección lo que los argentinos sienten por "Pelusa" y la camiseta número 10 de la Selección albiceleste.

"Para los argentinos el 10 es un número muy especial, porque vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó, el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona", expresó junto a Zizou para Adidas.

"Era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. Cuando fue a Newell's, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, igual que el Mundial 1994, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente, vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo", agregó el astro argentino.

"Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que le contamos", contó Messi sobre Maradona. "Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a la Argentina, y lo que fue a nivel mundial", concluyó.