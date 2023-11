La imperdible entrevista de Zidane a Messi: los elogios a Maradona y la relación con la 10 de la Selección Argentina

"Era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. Cuando fue a Newell's, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, igual que el Mundial 1994, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente, vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo", agregó el astro argentino.

"Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que le contamos", contó Messi sobre Maradona. "Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a la Argentina, y lo que fue a nivel mundial", concluyó.

VIDEO | Lionel Messi elogió a Diego Maradona