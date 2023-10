El tremendo elogio de Lula da Silva a Lionel Messi y ¿el palito para Neymar?

En sus palabras, Lula destacó la admirable trayectoria del astro rosarino: "Es imposible que Messi no sirva de ejemplo para otros jugadores brasileños. Quiero decir, un tipo con 36 años de edad, que fue campeón del mundo. Ganó el año pasado y ganó de nuevo jugando en Estados Unidos el Balón de Oro. Messi debería servir de inspiración para esos que aparecen en la televisión que pensamos que van a ser cracks y que desaparecen en poco tiempo por vanidad, porque tal vez no tienen estructura psicológica para crecer. Aparece un chico de 17 años y al poco tiempo es vendido, o sea, no logramos criar a esos niños. ¿Hace cuántos años Brasil no tiene un ídolo de verdad?".