La fuerte confesión de Chiquito Romero antes del cruce de Boca y Racing por la Copa Libertadores: "Voy a morir por..."

image.png

Antes del partido, Romero compartió sus sentimientos acerca de jugar contra el club donde se inició. "Obviamente que me hubiese gustado que el cruce no sea contra Racing porque no solo es el club del cual soy hincha, sino que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de llegar a Buenos Aires y me brindó las primeras herramientas porque cuando yo atajaba en Comodoro Rivadavia no entrenaba como arquero. Racing me dio todo para que me pudiera desenvolver en esta profesión", declaró.