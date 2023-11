La fuerte confesión Mbappé sobre el Balón de Oro que ganó Lionel Messi

En relación a las declaraciones de Luis Enrique en las que expresó su insatisfacción con Mbappé después de su hat-trick contra Reims en la Ligue 1, el futbolista respondió con calma: “Habría que preguntarle el porqué del momento. Me lo tomé muy bien, es un gran entrenador. Tiene mucho que ofrecerme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mi paleta".

Además, declaró: "Siempre he tenido una buena relación con mis entrenadores, aunque algunos me hablaron muy mal, pero eso no impidió que mantuviéramos una buena relación. Soy un jugador muy exigente conmigo mismo, así que si encuentro esta exigencia con mi entrenador estoy muy feliz”.

Sobre los rumores de un posible traspaso al Real Madrid, Mbappé desvió la pregunta y fue directo: "No es en absoluto una cuestión de la selección francesa. Quiero seguir siendo jugador de la selección francesa durante los próximos diez días. Si tienen esa pregunta, que vengan a preguntarme al Campus y yo les responderé si tengo que venir a una rueda de prensa”.