"¡Basta, basta!": el fuerte video de la pelea entre Melody Luz, Santiago del Azar y Alex Caniggia

Grabado desde un segundo nivel, en el video se ve parte del piso de abajo y se escucha a Melody decir: 'Basta, basta, basta'.

"No se escucha nada", acotó una de las angelitas al ver que Santiago no decía absolutamente nada en el clip. Ahí, el chef disparó contra Ochoa y le preguntó: "¿Es joda?".

Santiago del Azar disparó un dato inesperado contra Melody por su aparición con Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia sorprendieron al público hace unos días al confirmar que retomaron su relación, luego de que la bailarina pusiera fin a su vínculo con el chef Santiago del Azar en medio de una situación conflictiva.

“Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo”, escribió Alex Caniggia en su cuenta de Instagram, junto a imágenes donde se lo ve besando a Melody y compartiendo un momento familiar con la pequeña Venezia.

En una nota en vivo con el programa LAM (América TV), la pareja explicó los motivos que los llevaron a darse una nueva oportunidad. Melody confesó que una experiencia incómoda con el cocinero fue el punto de quiebre que la acercó nuevamente a Alex.

"Me sentí con miedo, la situación no estuvo bueno (por Santiago del Azar). Alex me dijo: 'te venís conmigo, no te quedas sola'. Y bueno, caí en sus brazos de nuevo", dijo la bailarina.

Además, destacó el apoyo que recibió de su pareja en ese momento difícil: "Me bancó, me hizo un te. Esa noche me sentí contenida y hablando yo veo cambios en él, es lo que puedo ver".