La nueva promesa para la Selección Argentina: tiene 14 años, nació en EEUU pero es "más argentino que la escarapela"

Uno de los futbolistas que podría jugar en el combinado albiceleste es Máximo Carrizo, un joven de 14 años que nació en Estados Unidos, pero cuyos padres son argentinos. Juega en el equipo de la filial del New York City FC, pero ya le hicieron contrato profesional. ¿El dato importante? Tiene nacionalidad argentina y fue citado a la Sub 17.

Máximo Carrizo, la nueva promesa que nació en EEUU pero que es "más argento que la escarapela"

Máximo Carrizo nació el 28 de febrero del 2008 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres son argentinos y viajaron a América del Norte para "expandir una empresa argentina", tal como lo explicó papá Augusto en su Twitter, por lo que Máximo nació allí.

El juvenil es zurdo, juega de mediocampista ofensivo y habla "perfecto con tonada argenta". Sus dos abuelos son excombatientes de Malvinas, es hincha de Boca y sus grandes inspiraciones son Diego Maradona, Lionel Messi, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, según los tuits de su padre en @AugCarrizo78.

Su caso se hizo viral en Twitter y varios usuarios salieron a dudar de la chance de que Máximo decida jugar en la Selección Argentina, pero Augusto salió a responderle a todos: "Es más argento que la escarapela", sentenció.

Los inicios Máximo Carrizo en el fútbol

Su camino en el fútbol inició de muy chico en el West Chester United SC. Con nueve años, asistió a un campamento de verano del New York City y se quedó en su Academia desde 2018 como Sub 12. Con el paso de los años, fue demostrando sus habilidades con la pelota hasta que, en 2021, fue citado por la selección Sub 15 de Estados Unidos, a la que concurrió.

En febrero del 2022 firmó su primer contrato como profesional con el NYCFC y se convirtió en el futbolista más joven en formar parte de la MLS.

El futbolista tiene vínculo hasta 2027 y, por ahora, juega en el equipo filial, pero todos hablan de él en Estados Unidos. A fines de noviembre, con el Mundial de Qatar ya iniciado, la Sub 17 argentina realizó unos trabajos en Ezeiza y Máximo, convocado, asistió al predio y practicó bajo las órdenes de Diego Placente, quien suplantó a Aimar por su presencia en la Copa del Mundo.