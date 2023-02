Lionel Messi fue galardonado como el mejor futbolista de 2022 con The Best, el premio otorgado por la FIFA en una gala en París. Después de un discurso en el que repasó los agradecimientos y la emoción por haber logrado su sueño en el Mundial de Qatar, cerró con un simpático guiño a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes no se encontraban en el evento.