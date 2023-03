Malas noticias para el Papu Gómez tras los rumores de crisis con la Selección argentina

El medio español asegura que no gustó la actitud del futbolista argentino, tras la negativa del club de que no venga a los festejos de la Selección argentina por la obtención del Mundial.

El Papu llegó a Sevilla tras una conflictiva salida del Atalanta, donde se peleó con el DT y fue apartado del plantel. Pese a que era ídolo en Bérgamo, las autoridades del club italiano decidieron negociarlo para no romper el buen clima del vestuario. Fue así que el actual campeón del mundo llegó al Sevilla y firmó un contrato de tres años con un salario de 2.7 millones de euros por temporada.

Más allá de su talento, el ex Arsenal y San Lorenzo nunca pudo demostrar todo su potencial en el Sevilla, en donde alternó buenos y malos partidos, pero nunca pudo afianzarse como titular.

¿Crisis en la Selección? Papu Gómez no viajó para el festejo de los campeones del mundo y crecen los rumores

La semana pasada, un rumor se expandió en las redes sociales que daba a entender que el jugador del Sevilla había tenido un conflicto con sus compañeros o con el cuerpo técnico de la Selección Argentina, comandado por Lionel Scaloni. El periodista Leonardo Gabes aseguró que, “como están las cosas, Papu no vuelve a la Selección” y aseguró: “ahora, lo que se dice es que el Sevilla no lo dejó viajar, pero la información que tengo es que, como están las cosas, no vuelve”.

Al ser consultado sobre si hubo un problema con Lionel Scaloni, respondió: “Puede ser que haya habido algún cortocircuito”, aunque no quiso profundizar en el verdadero motivo.