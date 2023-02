Mario Pergolini cargó de nuevo contra la dirigencia de Boca: "Si hacés 15 mil socios nuevos..."

Sus dichos tienen que ver con las pancartas que aparecieron el domingo pasado con mensajes que apuntaban de lleno contra la anterior junta directiva por la clausura de la tribuna por parte de la Fiscalía especializada en Eventos Masicos. "Le hicieron daño al club desde adentro, ahora le hacen mal desde afuera", sostenía uno, mientras que otro cercano agregaba: "No le hacen mal a esta dirigencia, le hacen daño al socio".

image.png

El día anterior, Pergolini había utilizado el mismo medio para desmentir una información de un medio que aseguraba que se sumará a la oposición de cara a las elecciones de fin de año. "Todo muy bonito, pero esto no es verdad. Hablo con todos porque así debe ser. Creo en el consenso y escuchar a todos. Pero solo de la unión de los que realmente quieren al club saldrá una alternativa creíble y confiable. Entiendo que algunos, oficialistas y oposiciópon, están creando algo así como 'ellos' o 'nosotros', pero no me parece que deba ser así", aclaró.

El posteo de Mario Pergolini contra la Comisión Directiva de Boca