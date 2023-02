Mario Pergolini podría sumarse a la oposición en las elecciones de Boca

Así lo dejó entrever Andrés Ibarra, candidato a presidente a través del Movimiento Pasión y Gestión. Ibarra, un hombre conocido en los pasillos de la Bombonera porque fue gerente general en la etapa de Macri y de marketing con Angelici, confesó que mantiene charlas con el exvicepresidente de la gestión de Ameal y le abrió las puertas a que se sume al proyecto.

image.png

"Sí, hablamos con Mario. Estamos hablando con todas las agrupaciones de la oposición de Boca, también con mucha gente que conozco desde que era gerente general. Mucha gente joven que se está sumando, que quiere participar de la vida activa de Boca, que no participaba y que ahora se quiere sumar", contó en diálogo con Boca de Selección por Radio Del Plata.

Además, Ibarra declaró: "Con Mario tuvimos una linda charla, hará un mes más o menos, y vamos a seguir conversando. Desde mi punto de vista todo lo que sea valores, personas de buena fe, honestos, profesionales y que quieran subirse a nuestro proyecto de Boca, serán bienvenidos. Le queremos dar al socio la mejor propuesta".

El último dardo de Pergolini a Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme habló luego de lo que fue la derrota de Boca ante Racing por la Supercopa Internacional en Abu Dabi y dejó varios títulos. Luego de la entrevista, el exvicepresidente y compañero de fórmula, Mario Pergolini, no tuvo piedad y apuntó contra el ídolo Xeneize en sus redes sociales.

"El problema es cuando no sabés si habla en serio, si se cree lo que dice, si es un cínico o no ve la realidad", escribió Pergolini en una de sus historias en Instagram. Y agregó: "O tal vez uno no ve la realidad. Andá a saber". Sin embargo, cerró con un mensaje optimista para el hincha: "Las buenas ya van a venir".