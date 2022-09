Mundial Qatar 2022: las camisetas más vendidas

El tema de las marcas de indumentaria que visten a las selecciones que juegan los Mundiales no es algo menor. De la cantidad y los éxitos de los equipos depende muchas veces el balance anual de una compañía, por eso se trata de un evento que todos esperan con ansiedad.

Se prevé se comercializarán por lo menos u$s 2.800 millones solamente gracias a estas prendas, sin contar los ingresos que generarán los shorts, medias, botines y buzos al final del evento y el merchandising que rondará los u$s 1.400 millones. Estas cifras superan a los recaudado por camisetas en el mundial de Rusia donde la cifra alcanzo los u$s 1.400 millones.

Las 10 camisetas más vendidas hasta el momento, por millones de unidades

1. España: 2.100.000

image.png

2. Argentina : 1.850.000

messi argentina.jpg

3. Francia: 1.710.000

image.png

4. México: 1.650.000

image.png

5. Inglaterra: 1.570.000

image.png

6. Brasil: 1.430.000

image.png

7. Portugal: 1.144.000

image.png

8. Alemania: 1.090.000

image.png

9. Japón: 995.000

image.png

10. Estados Unidos: 975.000