Por qué el Loco Abreu odia a los argentinos: "Son unos..."

Pero, como si fuera poco, cuando le preguntaron si jugaría en nuestro país fue contundente: “Me quiebro antes de ir a jugar en Argentina. Antes de jugar en Argentina prefiero matarme, en Argentina no juego ni loco”.

Vale recordar que luego de esto, el ex delantero de uruguayo supo jugar en San Lorenzo a finales de los ´90, River Plate en 2008 y hasta Rosario Central, en 2013/14.

El Loco Abreu hizo fuertes declaraciones en contra de Argentina campeona del mundo: "Totalmente..."

Sebastián Abreu, ex delantero uruguayo, se metió en la polémica que comenzó Diego Lugano que afirmó que a la Selección Nacional la ayudaron a ser campeona del mundo en Qatar 2022.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad”, dijo el ex defensor uruguayo y ahora Abreu lo respaldó.

El ex delantero, que supo jugar en San Lorenzo, River Plate y hasta Rosario Central, apuntó contra el equipo de Lionel Scaloni asegurando que los penales contra Polonia, Arabia Saudita, Croacia, Países Bajos y Francia no lo fueron.

"Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados", dijo el Loco remarcó: "Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco".

"Es como cuando en los años '90 y 2000, los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal. La presión, la relevancia y la importancia de los jugadores", indicó a radio AM La990.