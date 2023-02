Premios The Best 2022: Lionel Scaloni ganó el premio a mejor entrenador e hizo historia

Los rivales de Scaloni en la terna fueron Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. El italiano obtuvo la Champions League y La Liga con Real Madrid mientras que Guardiola en Manchester City se quedó con la Premier League por sobre Liverpool en una agónica definición.

La emoción de Lionel Scaloni tras recibir el premio The Best: "No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente"

"Agradecer por el premio a todos, especialmente que es un premio que lo votan los futbolistas y para mí tiene un valor enorme, agradecerles a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de la AFA por poder ser entrenador de esta Selección maravillosa. A todo mi cuerpo técnico, que más que eso son amigos. Y como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver a esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Han jugado para ellos los jugadores. Ese triunfo es para ellos. A mi familia, mi esposa, mis hijos, que están acá, a mi mamá, papá y hermanos que están empujando en el pueblo y que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país", declaró el entrenador de la Scaloneta en el escenario.

Cómo fue el 2022 de Lionel Scaloni, premiado en The Best como el mejor entrenador

El director técnico de la Scaloneta tuvo un año espectacular, que comenzó en las Eliminatorias Sudamericanas y concluyó con dos nuevos títulos en el palmares del combinado nacional: la Copa del Mundo de la FIFA y la Finalissima ante Italia, el reinante campeón de Europa en Wembley.

En 16 partidos dirigidos, Scaloni llevó a la Albiceleste a 12 triunfos, 3 empates (dos de ellos luego finalizando en triunfos en definiciones por penales y una única derrota ante Arabia Saudita que finalizó el invicto histórico de 36 encuentros que databa desde 2019; mayor marca nacional y a uno solo de distancia de la marca alcanzada por Italia.

Sin embargo, el momento más importante de la era Scaloni, hasta el momento, fue el Mundial de Qatar 2022, donde se sobrepuso a las diversas lesiones que acarreaba su plantel y logró reemplazar nombres históricos con jóvenes que más que dieron la talla en el máximo escenario para que Argentina logre consagrarse campeón del mundo por tercera vez en su historia sin repetir el once inicial en ningún momento e incluso variando su esquema táctica.