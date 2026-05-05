La misteriosa aparición que sacudió la casa de Gran Hermano: "¡Va a pasar algo!"

“¡Apareció el ojo!”, advirtió Emanuel Di Gioia, alertando al resto de sus compañeros. A lo que Yanina Zilli advirtió sobre el cambio en el diseño: “¡Qué bueno! Pusieron uno nuevo”.

“Me parece que va a pasar algo, es el ojo de Santiago, tiene las pestañitas rubias”, comentó asombrada Lolo Poggio. A lo que el muchacho de San Martín comentó: “No es el ojo de Santi, está muy viejo ese ojo”.

Gladys La Bomba Tucumana cerró el momento de desconcierto e hipótesis dentro de la casa con una contundente opinión: “Es Santi… pero qué miedo, qué miedo que me da ese ojo mirándonos, mirá cuando se pone de perfil es igual a él”.

Entre risas, sorpresas y misterio los participantes de Gran Hermano comentaron con total sorpresa lo que sucedió en la pantalla del jardín de la casa con una renovada imagen del logo del programa que causó sensación.

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La escena de celos de Gladys La Bomba Tucumana a Zunino en Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana le hizo un pase de factura a Franco Zunino en pleno vivo de Gran Hermano dejándolo expuesto a la vista de todos.

Franco Zunino sorprendió a Gladys La Bomba Tucumana al decir que quería que Luana Fernández bajara de placa de nominados, pese a las diferencias que mantienen.

Esa declaración irritó a la cantante, que no dudó en contestarle: “Alta traición, esto es muy fuerte para mí. Queremos que se quede Danelik. Qué estás diciendo, corazón. Todo mal con vos”, disparó sin filtro.

La tensión escaló cuando Santiago del Moro volvió a entrar virtualmente a la casa y la cantante tropical siguió furiosa contra el joven.

“Acá acaba de haber una discusión importante con el chico que estamos entablando algo. No sabés todo lo que le he dicho. Mañana mínimo me tiene que despertar con un desayuno, si no, está todo mal, changuito”, apuntó.

Zunino, lejos de achicarse, retrucó: “Yo ya le dije que le hago lo que quiera, que no hay problema, Santi”. Pero el conductor lo frenó: “Hace dos meses y pico que escucho eso, Zunino”.

“Cómo me das a mí, Santi. La tenés conmigo, siempre me tirás la mala, eh”, se quejó el participante. “No, pero es que vos canchereás. Estás jugando con fuego”, cerró el conductor.