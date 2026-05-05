Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con el estreno de la nueva película de Damián Szifron

El sobrino Netflix 1 Créditos: Marcos Ludevid / Netflix.

La producción estará a cargo de K&S Films, una de las compañías más importantes de la industria audiovisual argentina, responsable de películas y series que lograron repercusión mundial.

De qué trata "El sobrino" en Netflix

La historia de El sobrino gira en torno a un pianista de renombre internacional que atraviesa el mejor momento de su carrera. Todo cambia cuando descubre que su sobrino, un niño de apenas nueve años, posee un talento musical extraordinario que podría superarlo.

Este punto de partida abre un abanico de tensiones emocionales. El relato no solo explora la competencia artística, sino también los vínculos familiares, el ego, la admiración y el miedo a ser reemplazado.

El sobrino Netflix 2 Créditos: Marcos Ludevid / Netflix.

La película se sumerge en el universo de la música clásica, un ambiente exigente donde la perfección es norma y el reconocimiento es efímero. En ese contexto, Szifron construyó una narrativa dinámica, con desplazamientos constantes entre ciudades y escenarios.

Leonardo Sbaraglia encabezará un elenco de alto perfil

Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois, con la presentación de Luan Adler Fuks, y las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero.

Dirección : Damián Szifron

: Damián Szifron Guion : Damián Szifron

: Damián Szifron Colaboración autoral : Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob

: Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob Productores : Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi

: Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi Director de fotografía : Julián Apezteguía

: Julián Apezteguía Diseño de producción : Clara Notari

: Clara Notari Vestuario : Julio Suárez

: Julio Suárez Asesoramiento musical: Horacio Lavandera, Antonio Formaro y Lito Vitale

Qué representa este proyecto para la carrera de Szifron

En palabras de Damián Szifron: “Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos. Se trata de un proceso de materialización fascinante que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso. El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto, y encontrar aliados que comprendan y potencien la tarea".

Multipremiado. Damian Szifron, director de "Relatos salvajes".

"Desde que tengo memoria, las películas que más me impactaron habitan en la intersección entre arte e industria. Hoy, esa intersección es cada vez más delgada, por eso considero un privilegio el apoyo contundente de Netflix, principal productor de contenido a nivel global, y de K&S —a esta altura, parte de mi familia—, a la hora de contar esta historia", agregó Szifron.

Para finalizar, Szifron destacó: "Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital, y me entusiasman especialmente la reconexión con mi adorada Rita, el encuentro con Luisana y Valeria, el descubrimiento de un actor tan joven y singular como Luan, y la oportunidad de colaborar con Franco Nero, ídolo máximo de mi infancia. Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”.

Por qué "El sobrino" ya genera expectativa internacional

La combinación entre Damián Szifron, Leonardo Sbaraglia y Netflix alcanzó para convertir a El sobrino en uno de los proyectos argentinos más comentados del año.

Luisana Lopilato, Damián Szifron, Leonardo Sbaraglia

La industria audiovisual argentina atravesó un período complejo en los últimos años, pero proyectos de esta magnitud vuelven a poner el foco sobre el potencial creativo local.

Netflix apostará fuerte por una película que buscará combinar sensibilidad artística, tensión dramática y alcance internacional.

Mientras avanza el rodaje, la plataforma todavía no confirmó una fecha de estreno oficial. Sin embargo, todo indica que El sobrino será uno de los lanzamientos más importantes del cine argentino en streaming.

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