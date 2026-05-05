El Gobierno denunció a Tailhade por presunto espionaje tras sus dichos sobre la familia de Adorni

El conflicto se originó durante la sesión informativa en la Cámara de Diputados, cuando Tailhade cuestionó a Adorni y aseguró que su esposa, Bettina Angeletti, utilizaba custodia de la Policía Federal para actividades personales, como llevar a sus hijos al colegio o realizar salidas nocturnas.

Las afirmaciones incluyeron referencias a rutinas y lugares específicos, lo que generó una fuerte reacción del funcionario.

Adorni respondió en el recinto y calificó los dichos como “sospechosos”, al advertir que ese nivel de detalle podría implicar el acceso a información sensible. “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa”, sostuvo.

El argumento del Gobierno: posible espionaje y riesgo institucional

En la denuncia, el Ministerio de Seguridad consideró “preocupante” que un legislador exponga públicamente aspectos de la vida privada de un funcionario de alto rango, y señaló que, de confirmarse, la información habría sido obtenida mediante mecanismos ilegítimos.

El escrito advierte que la difusión de esos datos podría comprometer la seguridad del jefe de Gabinete y su familia, además de afectar el funcionamiento institucional.

También se remarca que el caso podría trascender el ámbito individual y convertirse en un problema de Seguridad Nacional, dado el rol estratégico que ocupa Adorni dentro del Poder Ejecutivo.

La causa judicial y lo que se investiga

La Justicia federal deberá determinar si existieron tareas de inteligencia ilegal y si hubo participación de otras personas u organizaciones en la obtención y circulación de la información mencionada por el diputado.

El Gobierno pidió una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y posibles delitos de acción pública vinculados al caso.