Flor de la V sorprendió a Moria Casán al revelar los nombres de las mujeres de las que se enamoró

Antes de profundizar y dar nombres propios, De la V decidió contextualizar su experiencia y explicó cómo vive ese tipo de situaciones en el ámbito laboral. “A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”, reflexionó, dejando en claro que se trató de sentimientos más bien idealizados.

Finalmente, la conductora no esquivó la pregunta y reveló quiénes fueron las mujeres que despertaron ese interés en su momento. Así, mencionó a Eliana Guercio y Claudia Fernández como las principales protagonistas de esos enamoramientos.

“Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana tiene una presencia escénica que es increíble. Bajaba la escalera en el teatro que no sabés lo que era. Y Claudia tiene esta cosa en el escenario de cómo se para, cómo camina, que es cautivante”, expresó con total seguridad, recordando aquellas sensaciones que, según explicó, nunca pasaron del plano platónico.

eliana guercio y Claudia Fernández

Cuál fue la durísima reacción de Flor de la V a Yuyito González tras cuestionar el matrimonio igualitario

La reciente postura de Yuyito González desató un fuerte revuelo luego de que se expresara sobre el matrimonio igualitario con argumentos que no pasaron desapercibidos y generaron un inmediato rechazo.

Todo comenzó cuando la exvedette compartió su mirada sobre el tema y dejó entrever su desacuerdo, apoyándose en una interpretación religiosa. "No es la religión, es la palabra de Dios supuestamente que hay ciertas limitaciones en cuanto nuestra vida sexual que no se aprueban. ¿Las hacemos? Sí", manifestó, en línea con la postura de Dante Gebel, quien también se mostró en contra de este tipo de unión.

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Las declaraciones no tardaron en generar repercusiones y una de las voces más filosas fue la de Flor de la V, quien en diálogo con Puro Show (El Trece) reaccionó sin filtros. "Lo vi, no lo puedo creer. Yo dije: son estas bataclanas devenidas a pastoras. Siempre cuando se tienen que meter con alguien se meten con el colectivo LGBT", lanzó de entrada, visiblemente indignada.

Lejos de quedarse ahí, la conductora redobló la apuesta y apuntó directo contra la exfigura mediática: "No es una ama de casa o una doña que no estuvo contenida por nadie, es una mujer que ha vivido en el mundo de las revistas con gays, travestis. Me sorpende muchísimo la poca humanidad. Obvio que es homofóbica".

Además, Flor de la V trajo a la memoria una experiencia personal que vivió años atrás y que, según dio a entender, refuerza su postura actual. "En la primera mesa de Mirtha que fui, tuve la desgracia que me toque ella y te juro que no la pasé bien. Lo noté claramente, eran comentarios que se deslizaba... Me acuerdo que no la pasé bien. La verdad no me sorprende para nada, muestra la hilacha", concluyó, tajante.