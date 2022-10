Faltando un minuto, Racing tuvo un penal para ganar el partido y quedarse con el título. Jonatan Galván se hizo cargo, pero lo atajó Armani. Los hinchas de la Academia se la agarraron con Enzo Copetti, que no se hizo cargo de la pelota más pesada del partido.

Su esposa, Araceli Bonino, lo defendió en las redes sociales: “Orgullosa de vos, de lo que lográs y lo que generás. Estoy feliz de acompañarte, obvio que como todo con días buenos y malos pero así es el fútbol, así es la vida misma. Para tu hija y para mi sos lo más grande que hay como jugador pero sobre todo como persona, quienes te conocen no me van a dejar mentir, entregas todo sin esperar nada a cambio, estás siempre para quien te necesita”.

Además, la esposa del delantero de Racing agregó: “Eso es lo que vale de vos, lo humilde y buena persona que sos. Que nunca nadie te quiera convencer de lo contrario. Te amo cada día un poco más. Siempre a tu lado amor de mi vida. Y tu cabeza siempre en alto. Queda mucho por recorrer todavía”.

Por qué Galván pateó el penal decisivo en Racing vs. River

La oportunidad para que la Academia se pusiera arriba surgió a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Marcelo Herrera agarró a Leonardo Sigali dentro del área y Pablo Echavarría cobró penal. Para sorpresa de propios y extraños, el que agarró la pelota para patearlo fue Galván, quien disparó cruzado, pero su remate fue tapado por Armani.

Esto generó la bronca de los hinchas, que no entienden aún por qué fue él quien lo pateó. TyCSports.com pudo saber que la decisión no estaba previamente acordada, sino quien se sintiera confiado lo haría. Fue Galván el que, a pesar de que sería su primera vez rematando desde los 12 pasos y que estaban otros futbolistas más capacitados para hacerlo, no dudó en agarrar la pelota y pararse frente al arquero contrario dispuesto a meterla.