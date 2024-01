Se confirmó la fecha y el estadio para el primer clásico entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en Primera

Casi inmediatamente después de la conclusión de la Copa de la Liga, la Liga Profesional dará inicio el fin de semana del 12 de mayo de 2024. En esa jornada, Independiente Rivadavia se medirá contra Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús, mientras que Godoy Cruz Antonio Tomba será local frente a Barracas Central.

En la segunda fecha de la Liga Profesional, destaca el enfrentamiento directo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba, programado para el fin de semana del 19 de mayo. El partido se disputará en el Bautista Gargantini, marcando la primera vez que ambos equipos mendocinos se enfrenten en la máxima categoría del fútbol argentino, a menos que el destino los reúna en los playoffs de la Copa de la Liga, como se mencionó anteriormente.

Rodolfo de Paoli habló sobre el debut de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional: "Las primeras fechas serán..."

Independiente Rivadavia ascendió a la Liga Profesional y, por ese motivo, eligió a un entrenador con experiencia en todos los niveles del fútbol argentino y con reconocimiento internacional. Rodolfo de Paoli, actual DT de la Lepra, elaboró un sólido plan de trabajo y ya prepara el equipo para afrontar este nuevo desafío.

Con la mirada puesta en el debut del 28 de enero contra Instituto en Córdoba, De Paoli destaca la complejidad de los desafíos que se avecinan en esta nueva etapa. "Hay que pasar la tormenta del momento inicial, acomodar un plantel. Las primeras fechas serán durísimas", comentó este martes De Paoli en Ovación 90, por Radio Nihuil.

La urgencia de la competencia que se acerca, sin dar margen para relajarse tras el histórico ascenso de Independiente Rivadavia, impide a De Paoli definir completamente su plantel. Sin embargo, señaló "habrá una base con los jugadores que lograron el ascenso", y respecto a contrataciones rutilantes, fue cauto. "No se puede decir, ya que se está negociando con varios jugadores. Respecto a los arqueros, aseguró que "serán tres de altísimo nivel".

"Faltan unos 40 días para debutar, pero en realidad son muchos menos. Hay que descontar los días de las Fiestas, y cuando querés acordar tenés el campeonato encima", explicó el también relator de fútbol.

Uno de los grandes desafíos del entrenador es armar un equipo en tiempo récord y luego aplicar sus conceptos futbolísticos. "Estoy tratando de definir el plantel de cara a lo que viene. Tenemos que entender que el proceso arranca el 3 de enero. Por una cuestión de tiempo (el cuerpo técnico) asumimos antes", explicó.

Cuando se le pregunta sobre la prioridad de implementar sus ideas futbolísticas, De Paoli afirmó que si no intentás desarrollar tu manera de juego desde cero, ¿después que excusa tenés?". Luego, añadió: "También es cierto que si quiero jugar con una idea más cercana a lo que hace River, no voy a tener esos jugadores, y hay que adaptarse. Pero hay cosas que no voy a negociar en base a la manera de jugar".

Contestando a preguntas de los oyentes, respecto al goleador paraguayo Alex Arce, Rodo de Paolis dijo: "¡Ojalá que se quede Arce a morir! ¿Quien no va a querer a un tipo que fue el goleador de la Primera Nacional e hizo 26 goles en el equipo campeón? De todos modos la gente tiene que entender que este mercado es el más difícil que afronta la economía argentina". Luego aclaró: "Estamos tratando de retener a los campeones. Me gustaría que se queden todos".

Rodolfo fue muy claro con la situación del plantel al decir: "Además, tenemos la incertidumbre de que Romero, Arce y Reali, tres de los mejores cinco jugadores del torneo (Primera Nacional) no sabemos si van a estar. No solo hay que buscar jugadores, sino también retener y no desarmarse".

Independiente Rivadavia competirá en la Zona A de la Copa de la Liga 2024, enfrentándose a equipos como Huracán, River, Banfield, Rosario Central, Independiente, Vélez, Instituto, Riestra, Talleres, Atlético Tucumán, Gimnasia (LP), Argentinos y Barracas Central en la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol.