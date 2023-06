Un exjugador de River recibió una grave acusación y salió a defenderse: "No fue..."

Por su parte, Girotti se disculpó a través de sus historias de Instagram, diciendo: “Paso por acá a disculparme. Me hago responsable de lo que dije. Tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona; hasta hace no tanto era una chicana habitual, hoy no se toma así”.

Respecto a la acusación en su contra, el exfutbolista de River fue contundente: “Quiero destacar que no fue intencional ser ‘racista’, ya que tengo grandes amigos de diferentes nacionalidades como para que se me tilde así”.

Finalmente, Girotti enfatizó que sus expresiones tuvieron un contexto y fueron una reacción: "Estaría bueno que de las dos partes nos hagamos cargo de lo que hacemos dentro de la cancha. Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada uno se haga cargo de la suya”.

La discusión entre Girotti y Aguilar generó una gran controversia en Twitter, convirtiendo a Girotti en trending topic debido a sus palabras y al debate generado.

