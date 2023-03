Una jugadora del Aston Villa rechazó una gran suma de dinero que le ofreció el rival de OnlyFans

Su formato es similar y no varía mucho al de Only Fans, por lo que Alisha era solicitada para crear contenido. Eso sí, según el mencionado diario, la propuesta no exigiría que Lehmann se hiciera fotos desnuda o necesariamente sensuales, sino que "llamaran la atención sobre su belleza".

Mike Ford, vicepresidente de la compañía MyClub, había emitido un comunicado con el interés de contar con la delantera europea. “Dada su creciente legión de seguidores, que no hará, sino aumentar a medida que se acerque la Copa Mundial, MyClub quiere hacerle una oferta. Puedes publicar fotos de entrenamiento y responder personalmente a las preguntas de los fans y no tener que lidiar con gente en tus mensajes directos 24/7", le dijo el empresario, ofreciéndole que el 50% de las ganancias sean destinadas para apoyar la primera división femenil de Suiza. Sin embargo, el pedido no prosperó.

Una luchadora profesional fue la número uno por 400 días, la despidieron y ahora es millonaria con OnlyFans

Mandy Rose tuvo uno de los reinados más largos en la historia de la WWE, una empresa estadounidense de medios y entretenimiento, integrada por el área de la lucha libre profesional. Sin embargo, de un día para el otro, la marca decidió despedirla. Pese al duro golpe que significó este hecho, la luchadora de 32 años encontró una oportunidad de enfocarse exclusivamente en la venta de contenido digital para adultos.

La modelo, luchadora y fanática del gimnasio, aprovechó sus miles de seguidores en redes sociales y se abrió una cuenta en OnlyFans, donde vende fotos y videos a sus fanáticos. Y, el resultado fue millonario.

En diciembre de 2020 se anunció que la superestrella de la WWE no iba a continuar en la empresa debido a que alternaba sus peleas con la venta de fotos y videos, hecho que no gustó del todo a los directivos y por eso la despidieron.

Mandy Rose, pese a tener uno de los reinados más largos en WWE, debido a que tuvo en su poder el Campeonato Femenino de NXT durante 413 días, retirado el día de su despido, optaron por sacarla del plantel de profesionales de lucha libre y, como consecuencia, la ayudó a concentrarse y dedicarse de lleno a OnlyFans.

La modelo está en la plataforma ‘FanTime’, que es idéntica a OnlyFans, donde los usuarios deben pagar una cuota de 10 dólares al mes por ver su contenido de carácter erótico, lo que le genera millones de dólares en ganancias.

Pese a esto, Mandy Rose no descarta volver algún día al cuadrilátero: “No lo he descartado con seguridad. No es que haya colgado las botas, no es eso. Pero ahora mismo no es mi objetivo principal, pero para el futuro, tal vez. Ya veremos”, dijo la exluchadora de WWE.