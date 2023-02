Fue estrella de Artes Marciales, la expulsaron del equipo y ahora vende sus fotos en OnlyFans

mandy rose 3.jpg

Primero comenzó mostrando videos de sus entrenamientos pero rápidamente mutó hacia otros rumbos.

La decisión de Mandy no se hizo esperar y decidió abandonar la alta competencia. Sus ingresos en dólares por la venta de contenido adulto era muy superior a lo que recibía como luchadora. Cuando le preguntaron si volvería alguna vez al cuadrilátero, dejó abierta una puerta: “No lo he descartado con seguridad. No es que haya colgado las botas, no es eso. Pero ahora mismo no es mi objetivo principal, pero para el futuro, tal vez. Ya veremos”, dijo.

