Una luchadora profesional fue la número uno por 400 días, la despidieron y ahora es millonaria con OnlyFans

En diciembre de 2020 se anunció que la superestrella de la WWE no iba a continuar en la empresa debido a que alternaba sus peleas con la venta de fotos y videos, hecho que no gustó del todo a los directivos y por eso la despidieron.

Mandy Rose, de ser la número uno en WWE a ganar millones en Only Fans

Mandy Rose, pese a tener uno de los reinados más largos en WWE, debido a que tuvo en su poder el Campeonato Femenino de NXT durante 413 días, retirado el día de su despido, optaron por sacarla del plantel de profesionales de lucha libre y, como consecuencia, la ayudó a concentrarse y dedicarse de lleno a OnlyFans.

La modelo está en la plataforma ‘FanTime’, que es idéntica a OnlyFans, donde los usuarios deben pagar una cuota de 10 dólares al mes por ver su contenido de carácter erótico, lo que le genera millones de dólares en ganancias.

Pese a esto, Mandy Rose no descarta volver algún día al cuadrilátero: “No lo he descartado con seguridad. No es que haya colgado las botas, no es eso. Pero ahora mismo no es mi objetivo principal, pero para el futuro, tal vez. Ya veremos”, dijo la exluchadora de WWE.