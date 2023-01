Gerard Piqué: la historia del futbolista que superó un coma, estudió en Harvard y ahora enfrenta una guerra con Shakira

Fue pilar fundamental en el título que la selección española consiguió en el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue también uno de los engranajes necesarios en el Barcelona que fue campeón de todo. El hombre que tuvo como compañero a Lionel Messi fue una máquina de ganar cada campeonato que se le cruzaba en el camino.

Piqué con la Copa del Mundo 1.jpg Gerard Piqué logró 36 títulos en toda su carrera deportiva. Con España, conquistó la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010.

Más allá del fútbol, una de las claves de Piqué es su espíritu emprendedor, algo que le permitió llevar de la mejor manera las adversidades. Ávido de palabra, lector voraz y carismático. En su intimidad, hay un lema que lo acompañaría siempre: no poner al fútbol como protagonista. Y Gerard Piqué es un testimonio de todo eso.

Una escena sirve para comprender su manera de vivir. El 28 de mayo de 2017, Barcelona ganó la Copa del Rey ante Alavés. Piqué ni se quedó a los festejos, se fue corriendo a los vestuarios y se subió a un avión con destino a los Estados Unidos. ¿Cuál fue su plan? Al otro día tenía que asistir a la prestigiosa Universidad de Harvard. Allí, durante unos meses, realizó un curso de Business, Media, Sports and Entertainment.

"Mi objetivo en los próximos meses es crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores", llegó a decir.

Shakira y Piqué: un amor que empezó en el Mundial de Sudáfrica

¿Qué se nos viene a la mente cuándo pensamos en Piqué? Fuera de la cancha, su relación con Shakira lo llevó a la farándula casi sin darse cuenta. Como jugador, es indudable que se lo recordará con la camiseta del Barcelona.

Piqué - Shakira 1.jpg

Sin embargo, antes de eso, vivió una etapa lejos de los grandes flashes en Zaragoza y un poco más oscura en el Manchester United, equipo del que fue parte cuando se coronaron en la Champions League de la mano de Cristiano Ronaldo en 2008.

Inglaterra lo llevó a las peores pesadillas que le tocó vivir. El propio Piqué contó alguna vez que eso de irse tan lejos con apenas 17 años no fue nada fácil. Eran tiempos donde la voz de Piqué casi ni se escuchaba en los vestuarios y le resultó muy difícil estar con jugadores de la talla de Carlos Tevez, Ryan Giggs, Ruud Van Nistelrooy, Paul Scholes, Edwin Van der Sar y el propio CR7.

Piqué Manchester.jpg Gerard Piqué confesó que vivió una verdadera pesadilla en su paso por Manchester United.

“La soledad fue la peor parte. Pasar de estar con tu familia a los 17 a estar rodeado por adultos y leyendas. Yo quería ser invisible. Pensaba en hacer mi trabajo y pasar desapercibido. Llegué a estar en una situación límite”, reconoció.

El mítico jugador Roy Keane le hizo entender cómo debía comportarse dentro del vestuario. Antes de comenzar un partido por la Premier League, el celular de Piqué sonó y Keane se enloqueció con él.

"Yo había dejado mi celular en modo vibrador porque soy un listo y empezó a vibrar. Nunca olvidaré cómo me miró. Eso es el miedo. Se volvió loco, fue impresionante. Me cagué vivo, pero fue una buena lección, fue uno de los mil errores que cometí ahí”, detalló.

Piqué 22.jpg En noviembre de 2022 Piqué le puso punto final a su carrera como jugador profesional.

En 2020, en plena pandemia, el central habría negociado con el entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, una rebaja salarial entre el plantel porque el club se encontraba metido en una importante crisis. Esa actitud fastidió al resto de los referentes. Un día, al llegar al vestuario se encontró con la palabra "traidor" en uno de los pizarrones. La misma fue escrita por varios jugadores que le dieron a entender su disgusto por lo sucedido. Piqué captó que tenía que apurar su retiro del fútbol.

"Me he quitado un peso de encima, estos meses han sido difíciles. El fútbol me lo ha dado todo", fueron las pocas palabras de Piqué el día de su retiro. El deporte que tantas alegrías le dio no se volvió a meter nunca más en su cabeza.