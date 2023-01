"Enano hormonado": la nueva filtración que reveló los insultos a Lionel Messi de un exdirigente del Barcelona

Messi - Suárez Barcelona 1.jpg Lionel Messi y Luis Suárez. Un exdirectivo acusó al argentino de pedirle al club, en medio de la pandemia, que no les bajaran el sueldo a ninguno de los dos (Foto: archivo).

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) sólo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)”, afirma Gómez Ponti.

“Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico Whatsapp: ‘presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)”, agrega.

Entre varios fragmentos que se dieron a conocer, Bartomeu admitió en esos diálogos: “Muchas veces hemos hecho caso a Leo, no siempre, pero muchas veces, y este contrato sin pandemia era totalmente asumible. Representa el 15% del presupuesto y era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera”.

Esta conversación se produjo el 31 de enero de 2021, cuando el diario El Mundo publicó los números del contrato de Messi, una filtración que generó un escándalo en Barcelona por las altas cifras. En ese sentido, Gómez Ponti, al igual que el resto de los directivos, no solo se mostraba muy molesto, sino que daba a entender que Messi le había pedido a Bartomeu, en plena pandemia, que no le bajaran el sueldo y que tampoco lo hicieran con Luis Suárez, su amigo.