Se conoció la cifra millonaria que Alpine deberá pagar tras el aparatoso choque de Gasly en Miami

Este gasto inesperado pone a Gasly en una posición incómoda en un ranking que ningún piloto quiere encabezar: el “Campeonato de Destructores”. Este listado, que se publica y actualiza tras cada evento en el foro de Reddit, estima los gastos generados por incidentes. Con lo ocurrido en Miami, Gasly escaló posiciones y ahora lidera con comodidad el ranking de los pilotos que más gastos generan a sus equipos.

En qué posición se encuentra Franco Colapinto en el ranking de gastos

En contraste con su compañero de equipo, el desempeño del piloto argentino ha sido sumamente prolijo en términos de mantenimiento. Franco Colapinto se encuentra en el puesto 11 del “Campeonato de Destructores”, una ubicación que se considera dentro de los parámetros normales para esta etapa de la temporada. Su capacidad para evitar incidentes graves, sumada a su solidez en pista, le permite a Alpine concentrar sus recursos en el desarrollo del auto en lugar de reparaciones de emergencia.

Cabe destacar que en este listado también figura Isack Hadjar, quien también protagonizó un accidente durante el fin de semana en Miami, incrementando la cuenta total de daños para los equipos de la zona media.

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras cerrar un fin de semana inolvidable con su P7 en Estados Unidos, el pilarense ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. El calendario de la Máxima le dará a los pilotos unas semanas de descanso para trabajar en los simuladores y recuperar la forma física antes de viajar al norte del continente.

La actividad oficial en el circuito Gilles-Villeneuve para el Gran Premio de Canadá se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo. Será una oportunidad clave para que Alpine intente capitalizar las mejoras mostradas en Miami, esta vez con el objetivo de tener a sus dos autos en pista y evitar que la cuenta del "Campeonato de Destructores" siga aumentando.