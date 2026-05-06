La famosa que se separó de su marido y blanqueó el romance con un hombre de 40 años: "Nunca tuvo novia"

"Ella está volviendo a apostar al amor después de separarse de Cúneo Libarona, estoy hablando de Luli Fernández, que está empezando una relación con Micky. Ella está actualmente en Córdoba, viajó por esto y hace un tiempo que va y viene. El también va y viene mucho", comunicó Ochoa sobre quién sería la persona en cuestión.

Después, Pepe dio un dato cuanto menos llamativo: "Lo que me cuentan es que están muy contentos y que se los ve muy bien juntos -hasta ahí, nada raro, peeero- él es un pibe que bueno, no tuvo nunca una novia. Luli es su primera novia, él tiene cuarenta y pico de años".

" Ella pasa algún tiempo instalada en Córdoba. Y ahora esta boda fue como presentarse para todos. Ahí se los ve que están bien. La verdad que volvió a rehacer su vida amorosa. Vamos a ver cómo le va en esta experiencia de estar con alguien que nunca tuvo novia y ella no sólo está separada, sino con un pibe".

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Por qué se separó Luli Fernández de Cristian Cúneo Libarona

Meses después de que se conociera su separación de Cristian Cúneo Libarona, tras 14 años de relación y un hijo en común, Luli Fernández decidió hablar públicamente por primera vez sobre el difícil momento personal que atravesó. La modelo dio una entrevista al ciclo Intrusos (América TV), donde se refirió a los motivos detrás de la ruptura y también respondió a las versiones que circularon en las últimas semanas.

"Estoy bien, enfocada en mi trabajo, en mi hijo, y esa es mi vida. En realidad es sorpresiva (la separación) porque nuestra relación nunca fue mediática entonces se veía solo lo que compartía en mis redes", comenzó Luli.

La conductora explicó además que la decisión de comunicar la separación públicamente no fue inmediata, ya que ambos priorizaron atravesar el proceso en la intimidad familiar antes de exponerlo mediáticamente: "Nosotros nos separamos hace unos meses ya pero nos pareció prudente esperar todo el proceso que sentíamos que necesitábamos como familia para después comunicarlo mediáticamente y fue lo que hice y me parece que estuvo bien".

"No me llegó nada. Si se especuló es con poco sustento porque no existe y la verdad que no. Cuando no hay información se habla con mucha liviandad pero cuando los procesos son de uno hay que tener un poco de responsabilidad. Entiendo que al que lo dice le da lo mismo pero para nosotros no es una pavada. Realmente nos adoramos y nada de eso sucedió", repasó la historia compartida con su expareja y recordó todo lo que atravesaron juntos durante más de una década.

"Que no seas más pareja no significa que te pases a odiar, yo hoy sigo hablando de la misma manera. Empecé con Cris a mis 24 años, era súper chica y pasaron un montón de cosas. Él tiene hijos, nos tocaron vivir pérdidas familiares y cuestiones que implicó reacomodar la dinámica y eso nunca trascendió porque no era de nuestro interés que trascienda públicamente", remarcó Fernández.

Por último, Luli se mostró reflexiva al hablar del desgaste de la relación y destacó la importancia de priorizar el bienestar familiar, especialmente el de su hijo: "Los sortemos muy estoicos pero a veces te das cuenta que hay algo que se pierde, se disuelve, y es saludable darte cuenta y dar un paso al costado. Mi hijo está bien, cuando los papás están bien, los chicos están bien".