Hugo Ibarra cruzó a Sebastián Battaglia y utiilizó una curiosa frase para definir su relación con el plantel de Boca

"Siempre estoy apoyando y además estoy muy agradecido a esta dirigencia que me dio la chance de estar acá, algo que él también debería estar agradecido. Yo no puedo poner en su boca estas palabras, pero yo pienso así. Como dije, lo aprecio mucho y le deseo lo mejor", agregó luego, deslizando que los comentarios de su excompañero no le habían caído del todo bien.

Qué dijo Hugo Ibarra sobre la relación con el plantel y las versiones de su salida

Tras la derrota del domingo ante Instituto por la Liga Profesional y en la previa del partido del sábado ante Olimpo por la Copa Argentina, distintas versiones señalaban que el ciclo de Ibarra en Boca estaba "cumplido". Y en el mismo sentido, se hablaba de una relación distante con los jugadores, quienes le reclamaban por la presunta falta de "herramientas" para encarar los partidos.

El Negro, no obstante, sorprendió con la afirmación, contradiciendo los rumores: "Con los jugadores estamos bárbaro, tenemos un ida y vuelta tremendo".

bocaaaa.jpg Boca viene de sufrir una dura derrota ante Instituto que puso en peligro la continuidad de Hugo Ibarra (Foto: archivo).

Luego, afirmó que el mano a mano de 10 minutos que mantuvo con el plantel el lunes por la tarde "fue una charla normal".

"Siempre las tenemos con el grupo, no fue diferente. Hablamos de fútbol, de tratar revertir esta situación, de las dos derrotas consecutivas. Tenemos la chance el sábado", dijo el Negro, como restándole importancia al tema.

Por otro lado, en relación con las versiones que sostienen que una derrota frente a Olimpo dará por culminada su permanencia en Boca, el técnico intentó relativizarlas: "Habrá que preguntarle a la gente que les dio esa info. Yo pienso y siempre pensé partido a partido, haciendo el mejor trabajo como equipo. Luego, a pensar en lo que viene, esa fue mi manera de pensar. Ojalá nos pueda ir bien".