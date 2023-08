La confesión de Chiquito Romero tras los insultos de los hinchas de Racing y la clasificación de Boca

romero heroe.jpg

Y agregó: "La verdad es que no me imaginaba una noche así. Desde el día que decidí volver al país, uno sabía que llegaba a un arco que era muy grande, que tenía muchas responsabilidades y uno se prepara para eso", expresó el arquero, resaltando la intensidad que rodeaba su regreso y su papel en el equipo xeneize.

"Soy una persona profesional que me exijo para llegar bien a los partidos, para ayudar a mis compañeros y cuando las cosas salen me pongo contento, porque quiere decir que el trabajo paga", dijo.

Romero, quien fue fundamental en la serie de penales que definió el pase a las semifinales, admitió que el partido fue una experiencia emocionalmente intensa.

"Era la primera vez que volvía al Cilindro después de 16 años porque la vez pasada habíamos jugado en la Bombonera. Pero volver a mi casa con otra camiseta era difícil. Me costó muchísimo. Mi cabeza los últimos días volaba. Yo sabía que me iban a putear, pero no imaginaba que me iban a insultar tanto", confesó.

"Para mí fue duro. A los 20 minutos del segundo tiempo, el estrés que tenía en la cabeza ya me estaba afectando porque se me comenzaron a acalambrar los dos gemelos. Era una situación compleja para mí, pero sabía que yo tenía que ir a hacer mi trabajo y mi trabajo era que ese arco terminara con un cero", explicó.