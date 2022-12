La increíble historia de dos coleccionistas de botines que tienen las "joyitas" de Messi, Ronaldo y Maradona

Marcelo De Wilde confiesa: "El botín más sentimental para mí es este Puma Borussia que está firmado por el mismísimo Maradona. Es ese que se ataba los botines cuando entraba a la cancha. Marcó un momento en la era de los botines y es muy importante para nosotros y lo que representó en los mundiales".

Cómo nació el amor por los botines

Gonzalo Rodríguez también vive con pasión toda la locura de coleccionar botines. Reconoce que todo se fue acelerando con la pandemia.

"Los botines siempre fueron mi pasión. Mi papá jugó al fútbol profesionalmente, mi hermano también en el Ascenso y siempre tenía mucho interés, como que me llamaba mucho la atención, miraba un partido de fútbol y en vez de mirar a los jugadores, miraba el botín que usaban".

Botines 11.jpg (Foto: Captura A24)

De Wilde asegura que arrancó de a poco con el tema del calzado: "Me gustaba mucho lo que es zapatillas. Empecé a trabajar de chico, generé mi plata y ya me pude empezar a comprar mis primeras zapatillas y ya me gustaba el tema de los botines, del calzado. Después el fútbol amateur me llevó a comprar un botín, otro botín y empecé a guardar y a coleccionar todos los botines que iba usando".

Cuando Gonzalo y Marcelo se conocieron empezó una relación donde los botines siempre estuvieron en el centro de la escena.

"Unimos nuestras colecciones. Se nos ocurrió crear esto que llamamos Club del fútbol, que es una comunidad que iniciamos en Youtube y tratamos de compartir con la gente esto que nos apasiona", relata Gonzalo.

Botines 33.jpg Marcelo De Wilde habló con A24 y mostró toda la colección de botines de fútbol. (Foto: Captura A24)

Cuando a Marcelo se le pregunta por el botín favorito, él no lo duda: "Es el mítico Copa Mundiale, un botín que viene saliendo desde 1982 y es una versión que es toda toda negra. Es uno de los únicos que se sigue haciendo en la fábrica de Alemania".

Gonzalo agrega: "Uno de los botines más importantes son los Mercurial del 98 de Ronaldo. La típica foto que está con los botines colgados luego de perder la final. Es uno de los botines más importantes. Hasta el día fue un antes y un después. Quiero destacar este modelo dentro de lo que es la historia de los botines y en la Copa del Mundo".

El botín de Messi, la joya que destacan

"Pasando al ídolo máximo de nuestro país que es Leo Messi podemos ir a lo que es el Mundial 2014, bastante recordado para nosotros. Leo usó estos que tiene detalles que lamentablemente no pudo tener su consagración en la final. Pero destacarlo dentro de lo que es nuestra colección", afirma De Wilde.

Botines 22.jpg Entre tantos sueños que tienen Gonzalo y Marcelo, reconocen que su máximo deseo es poder fabricar un botín y que algún jugador profesional los pueda usar. (Foto: Captura A24)

Rodríguez finaliza con una escena: "Como en el fútbol siempre hay revancha, en los botines no es la excepción. Messi venía bastante maltratado con la Selección. Pudimos conseguir esta joyita, el botín que usó Leo en la Copa América. Es un botín que se hizo en honor al mítico gol que le hace en Barcelona al Getafe. Un botín especial que nos costó bastante conseguirlo y lo tenemos acá en nuestro Museo y es una de las joyitas también a destacar".

Los dos no dudan en decir que son muchas las consultas que le llegan, incluso de los mismos futbolistas. Muchos quieren saber si los pueden probar. "Uno de los casos más especiales es de La Pulga Rodríguez, ya que calza 39 y no conseguía botines", reconocen los coleccionistas.

Entre tantos sueños que tienen Gonzalo y Marcelo, reconocen que su máximo deseo es poder fabricar un botín y que algún jugador profesional los pueda usar.