Embed

Félix dice que cuando estaba en Nigeria surgió la posibilidad de venir a jugar a San Lorenzo. "Marcelo Tinelli me trajo hasta acá", dice. El jugador confiesa que no conocía la cultura argentina. "No sabía nada, sólo de Diego Maradona, el mejor jugador del mundo que había salido de acá", reconoce.

"Vinimos acá a probar suerte. Justo cuando me mandaron mi contrato y pasaje para venir a San Lorenzo fui a buscar el mapa para ver dónde queda Argentina".

Lo primero que pensó Félix fue en lo lejos que quedaba Argentina. "Me costó bastante el tema del idioma, el clima, el agua, todo me costó".

Félix Orode y su felicidad por vivir en Argentina: "Los conocí por Diego Maradona"

Félix Orode 22.jpg "Marcelo Tinelli me trajo hasta acá", confesó Félix Orode. (Foto: Captura A24)

Acostumbrado a los calores que hace en Nigeria, Félix se encontró que cuando llegó en julio, el frío lo complicó bastante.

"En mi país tenemos calor todo el año. Pero cuando fui conociendo a la gente me di cuenta que eran muy cariñosos. Todo eso sumó para que yo esté un poco más tranquilo en el país".

Y repite: "Siempre estoy muy feliz por el país y por la gente". Cuando Félix vino a jugar al fútbol a Argentina, él pensaba en triunfar.

Sin embargo, Félix dice que vio algo diferente aparte del fútbol y es el día que conoció a su señora. "Ahora que formé mi familia con ella es algo increíble, algo maravilloso. Tengo mi familia hoy gracias a ella. Salvador y Simona son mis hijos. Agradezco a Dios por la familia que pude formar en Argentina", dijo emocionado.

"Yo la vi por primera vez en una cancha a ella. Toda su familia son fanáticos de San Lorenzo. Mi señora me cambió la vida, me enseñó muchas cosas, cómo es la gente, el país. Yo primero me enamoré de ella, fue una buena razón para quedarme en el país", agregó.

"Cuando me ofrecieron venir a jugar en San Lorenzo me dijeron 'Orode, cuando venga acá a Argentina lo vamos a llevar a conocer a Diego'. Me engañaron porque nunca lo llegué a conocer", señaló.

"Hoy mis países son mitad Argentina y mitad Nigeria. Lo quieren mucho a Messi en Nigeria, es como el segundo Maradona. Este año Nigeria no está en el Mundial de Qatar 2022 y Félix se imagina lo mejor para Argentina", dijo.

"Vamos a salir campeones", es la ilusión que repite Félix Orode, el nigeriano más argentino que podemos conocer.