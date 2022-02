"(Wanchope) Fue a Estados Unidos, jugó en dos clubes, no debe estar contento en cómo le salieron las cosas, si no algún club lo hubiese comprado. Ahora se entrena con el plantel, se lastimó, los kinesiólogos lo curarán y deberá entrenar al máximo. Nosotros cumplimos con todos los jugadores de nuestro plantel", agregó el ex futbolista en entrevista con ESPN.

Riquelme recordó que "el año pasado tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, él habló de una chance de ir a Minnesota y aceptamos. A los cuatro meses el club no contaban más con él. No le salieron las cosas y durante todo un día me llamó por teléfono pidiéndome una mano para pasar a otro club. Y me pasé todo el día para resolverle esa situación y fuera a otro club de Estados Unidos".

Ábila se manifestó contrario a la forma de manejarse de la secretaría de fútbol, dijo que desde el 3 de enero que volvió de los Estados Unidos nadie se acercó a hablar y en el final de su publicación dejó un inquietante "tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario".

Riquelme respondió directamente al cuestionamiento: "Cuando dicen que no atendemos a nadie, no es verdad. Atendemos a todos, lo que tenemos claro es que defendemos nuestro club a muerte, es muy simple, hacemos solo eso".

Fuente: Télam