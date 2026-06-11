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Sarcopenia: el superalimento que ayuda a combatir la pérdida de masa muscular

Diversos estudios señalan que un alimento económico y rico en proteínas, omega-3 y vitamina D puede ayudar a preservar la fuerza y la movilidad a medida que avanza la edad.

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La pérdida de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento

La pérdida de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento, conocida como sarcopenia, puede dificultar actividades cotidianas y afectar la movilidad con el paso de los años.

Con el paso de los años, tareas que antes resultaban simples pueden volverse más exigentes. Cargar las bolsas del supermercado, caminar varias cuadras o subir escaleras sin detenerse son algunas de las actividades que suelen verse afectadas. En muchos casos, estos cambios están relacionados con la sarcopenia, una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento.

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Diversos estudios señalan que, a partir de los 60 años, el organismo reduce su capacidad para generar y conservar tejido muscular. Esta situación también puede influir en el control de los niveles de azúcar en sangre, puesto que los músculos cumplen un papel importante en el aprovechamiento de la glucosa.

Cuando disminuye la cantidad de este tejido, el cuerpo puede tener más dificultades para regularla, favoreciendo la aparición de resistencia a la insulina y otros trastornos metabólicos.

Sardinas, el superalimento ideal para la masa muscular

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En este contexto, una investigación realizada en Barcelona con personas mayores de 65 años que presentaban prediabetes evaluó el impacto de incorporar dos latas de sardinas por semana a la alimentación habitual.

Los investigadores destacaron que este pescado aporta una combinación de nutrientes difícil de obtener a través de un único suplemento.

Además de omega-3, las sardinas contienen proteínas de alta calidad, vitamina D, calcio y taurina, nutrientes que cumplen funciones importantes para la salud muscular y metabólica.

Cuáles son los beneficios de las sardinas para la masa muscular

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Los beneficios de este alimento se explican por la presencia de varios componentes clave.

Proteínas de alta calidad: contribuyen al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, una función especialmente importante en personas mayores.

Omega-3 (EPA y DHA): estos ácidos grasos participan en distintos procesos celulares y pueden favorecer una mejor respuesta del organismo a los estímulos relacionados con el crecimiento muscular.

Vitamina D: resulta fundamental para la salud ósea y muscular. Las sardinas son una de las pocas fuentes naturales que contienen este nutriente.

Taurina: diversos estudios analizan su posible influencia en la sensibilidad a la insulina y en el metabolismo de la glucosa.

Cómo incorporar sardinas a la dieta

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Los especialistas recomiendan elegir sardinas en aceite de oliva y aprovechar también las espinas blandas que conservan las conservas, dado que representan una fuente importante de calcio.

Sin embargo, existen algunas situaciones en las que es conveniente consultar previamente con un profesional de la salud. Las personas que padecen gota deben tener precaución debido al contenido de purinas de este pescado. Asimismo, quienes siguen tratamientos con levotiroxina deberían separar varias horas la ingesta de sardinas de la medicación para evitar interferencias en la absorción del fármaco.

También se aconseja enjuagar brevemente las sardinas antes de consumirlas para reducir parte del sodio presente en el líquido de conservación.

Por qué el ejercicio sigue siendo clave para mantener la masa muscular

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Los especialistas remarcan que ningún alimento por sí solo puede evitar la pérdida de masa muscular. Por eso, recomiendan acompañar una alimentación equilibrada con actividad física regular.

Ejercicios simples, como caminar a paso ligero, subir escaleras o realizar movimientos de fortalecimiento con el propio peso corporal, pueden ayudar a estimular los músculos y potenciar los beneficios de una dieta rica en proteínas y nutrientes esenciales.

Mantener una alimentación equilibrada, rica en proteínas de calidad, junto con la práctica regular de actividad física, son dos de las estrategias más recomendadas para preservar la masa muscular, la movilidad y la independencia funcional a medida que avanza la edad.

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