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Furor en Netflix: se estrena una nueva miniserie española y es la más esperada del 2026

La serie "El mapa de los anhelos" aterriza en Netflix con una historia emotiva sobre pérdidas, amor y segundas oportunidades.

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Furor en Netflix: se estrena una nueva miniserie y es la más esperada del año. (Foto: Gentileza Netflix)

Furor en Netflix: se estrena una nueva miniserie y es la más esperada del año. (Foto: Gentileza Netflix)

"El mapa de los anhelos" ya tiene fecha de estreno en Netflix y todo apunta a que será una de las apuestas más destacadas de la plataforma para este verano. La esperada adaptación de la exitosa novela de Alice Kellen desembarcará el próximo 17 de julio con una historia cargada de emociones, desafíos personales y una profunda reflexión sobre el amor propio.

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La producción, que llegará en formato de miniserie, está protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. Además de anunciar la fecha de estreno, Netflix también presentó el primer tráiler, el póster oficial y las primeras imágenes de una ficción que ya genera expectativas entre los seguidores de la escritora española.

La adaptación lleva a la pantalla una de las novelas más populares de Alice Kellen, publicada originalmente por Editorial Planeta y convertida en un fenómeno entre los lectores de romance contemporáneo.

El mapa de los anhelos Netflix 2

De qué trata "El mapa de los anhelos", la miniserie en Netflix

El mapa de los anhelos narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.

Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos? ¿Y si el mapa para encontrarte a ti misma te llevara directo a la persona que cambiará tu vida para siempre?

El elenco principal de "El mapa de los anhelos"

La miniserie está protagonizada por Alícia Falcó (Dieciocho, El refugio atómico) en el papel de Greta, Pablo Álvarez (Memento Mori, La Favorita 1922) como Will y Georgina Amorós (Segunda muerte, Todas las veces que nos enamoramos, Élite) interpretando a Lucy. Completan el reparto Laia Marull (La tierra negra, La inocencia), Mario de la Rosa (La casa de papel, Bienvenidos a Edén), y Ramón Barea (Cuatro paredes, Todos los saben), entre otros.

El mapa de los anhelos Netflix 3

El mapa de los anhelos cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, es una productora innovadora y creativa especializada en ficcion, documentales, formatos originales, programas factual y entretenimiento.

Una adaptación muy esperada por los seguidores de Alice Kellen

Desde que se confirmó la adaptación de la novela, miles de lectores comenzaron a seguir cada novedad relacionada con el proyecto.

Alice Kellen se convirtió en una de las autoras más exitosas de la literatura romántica en español gracias a historias que conectan con temas universales como la pérdida, la esperanza, las segundas oportunidades y el crecimiento emocional.

El mapa de los anhelos Netflix 4

Ahora, la llegada a Netflix permitirá que la historia alcance a una audiencia mucho más amplia y que nuevos espectadores descubran el universo creado por la escritora.

La expectativa también creció después de la publicación de las primeras imágenes oficiales, donde se aprecia una estética cuidada y una atmósfera íntima que parece respetar el tono emocional de la novela original.

Cuándo se estrena "El mapa de los anhelos" en Netflix

Netflix confirmó que El mapa de los anhelos estará disponible a partir del próximo 17 de julio.

El mapa de los anhelos Netflix 5

La plataforma apuesta por una historia que mezcla romance, drama y superación personal en una combinación que suele conectar de manera directa con la audiencia.

Con una novela de gran éxito como punto de partida, un reparto en crecimiento y una historia cargada de emociones, la miniserie llega con argumentos suficientes para convertirse en uno de los estrenos más seguidos de la temporada.

La cuenta regresiva ya comenzó y los seguidores de Alice Kellen esperan descubrir si la adaptación logra trasladar a la pantalla toda la intensidad emocional que convirtió al libro en un fenómeno editorial.

Tráiler oficial de "El mapa de los anhelos" en Netflix

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