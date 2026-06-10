Furor en Netflix: se estrena una nueva miniserie española y es la más esperada del 2026

Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos? ¿Y si el mapa para encontrarte a ti misma te llevara directo a la persona que cambiará tu vida para siempre?

El elenco principal de "El mapa de los anhelos"

La miniserie está protagonizada por Alícia Falcó (Dieciocho, El refugio atómico) en el papel de Greta, Pablo Álvarez (Memento Mori, La Favorita 1922) como Will y Georgina Amorós (Segunda muerte, Todas las veces que nos enamoramos, Élite) interpretando a Lucy. Completan el reparto Laia Marull (La tierra negra, La inocencia), Mario de la Rosa (La casa de papel, Bienvenidos a Edén), y Ramón Barea (Cuatro paredes, Todos los saben), entre otros.

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El mapa de los anhelos cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, es una productora innovadora y creativa especializada en ficcion, documentales, formatos originales, programas factual y entretenimiento.

Una adaptación muy esperada por los seguidores de Alice Kellen

Desde que se confirmó la adaptación de la novela, miles de lectores comenzaron a seguir cada novedad relacionada con el proyecto.

Alice Kellen se convirtió en una de las autoras más exitosas de la literatura romántica en español gracias a historias que conectan con temas universales como la pérdida, la esperanza, las segundas oportunidades y el crecimiento emocional.

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Ahora, la llegada a Netflix permitirá que la historia alcance a una audiencia mucho más amplia y que nuevos espectadores descubran el universo creado por la escritora.

La expectativa también creció después de la publicación de las primeras imágenes oficiales, donde se aprecia una estética cuidada y una atmósfera íntima que parece respetar el tono emocional de la novela original.

Cuándo se estrena "El mapa de los anhelos" en Netflix

Netflix confirmó que El mapa de los anhelos estará disponible a partir del próximo 17 de julio.

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La plataforma apuesta por una historia que mezcla romance, drama y superación personal en una combinación que suele conectar de manera directa con la audiencia.

Con una novela de gran éxito como punto de partida, un reparto en crecimiento y una historia cargada de emociones, la miniserie llega con argumentos suficientes para convertirse en uno de los estrenos más seguidos de la temporada.

La cuenta regresiva ya comenzó y los seguidores de Alice Kellen esperan descubrir si la adaptación logra trasladar a la pantalla toda la intensidad emocional que convirtió al libro en un fenómeno editorial.

Tráiler oficial de "El mapa de los anhelos" en Netflix