Exclusivo testimonio de la hija de Osvaldo Fassetta, detenido por el crimen de Agostina Vega: "Mi papá..."

Además, reveló el fuerte impacto que provocó la detención en sus seres queridos. "Estamos destruidos. Esto nos cambió la vida de un día para el otro", expresó.

"Queremos que se sepa toda la verdad. Nosotros también queremos justicia por Agostina", señaló, y agregó: "Confío en que todo se va a aclarar y que mi papá va a demostrar que no tuvo nada que ver".

La situación judicial de Osvaldo Fassetta

Fassetta fue detenido e imputado por encubrimiento agravado junto a Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier y dueña del Ford Ka negro que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para trasladar y descartar los restos de Agostina Vega.

El hombre alquilaba una habitación en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier y donde, según sostiene la fiscalía, ocurrió el femicidio entre la noche del 23 de mayo y las primeras horas del 24.

Antes de quedar detenido, Fassetta había llamado la atención de los investigadores por una declaración que realizó públicamente, en la que reveló que tras la desaparición de Agostina encontró reemplazado el acolchado de su cama, una situación que calificó como "llamativa".