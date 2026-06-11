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Exclusivo testimonio de la hija de Osvaldo Fassetta, detenido por el crimen de Agostina Vega: "Mi papá..."

La joven se refirió a la detención de Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega. En diálogo con A24, aseguró que su padre es inocente y cuestionó la decisión de la Justicia.

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La hija de Osvaldo Fassetta

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La joven aseguró estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida y manifestó su sorpresa por la decisión judicial que derivó en el arresto de su padre, quien convivía en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, fue asesinada la adolescente de 14 años.

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En diálogo con A24, la mujer afirmó que conoce perfectamente a su padre y descartó cualquier participación en el crimen. "Mi papá jamás sería capaz de hacer algo así", expresó.

Además, sostuvo que toda la familia se encuentra conmocionada por la situación y aseguró que esperan que la investigación permita esclarecer los hechos. "Lo conozco de toda la vida y sé quién es. Pongo las manos en el fuego por él", sostuvo.

Además, reveló el fuerte impacto que provocó la detención en sus seres queridos. "Estamos destruidos. Esto nos cambió la vida de un día para el otro", expresó.

"Queremos que se sepa toda la verdad. Nosotros también queremos justicia por Agostina", señaló, y agregó: "Confío en que todo se va a aclarar y que mi papá va a demostrar que no tuvo nada que ver".

La situación judicial de Osvaldo Fassetta

Fassetta fue detenido e imputado por encubrimiento agravado junto a Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier y dueña del Ford Ka negro que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para trasladar y descartar los restos de Agostina Vega.

El hombre alquilaba una habitación en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier y donde, según sostiene la fiscalía, ocurrió el femicidio entre la noche del 23 de mayo y las primeras horas del 24.

Antes de quedar detenido, Fassetta había llamado la atención de los investigadores por una declaración que realizó públicamente, en la que reveló que tras la desaparición de Agostina encontró reemplazado el acolchado de su cama, una situación que calificó como "llamativa".

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