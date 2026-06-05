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MURIÓ EL INDIO SOLARI

De la devoción por Boca a un lazo incondicional: el vínculo que une al Indio Solari con Juan Román Riquelme

El cantante falleció a los 77 años y dejó un legado marcado por su pasión futbolera y una devoción inquebrantable hacia el actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme, a quien defendió en el barro político y elevó al estatus de creador eterno.

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De la devoción por Boca a un lazo incondicional: el vínculo que une al Indio Solari con Juan Román Riquelme

El dolor cruza de manera transversal a todos los rincones de la cultura popular de nuestro país. La muerte de Carlos “Indio” Solari conmocionó este viernes al mundo de la música y también al del fútbol. El histórico cantante fue hallado sin vida en su domicilio en Ituzaingó a los 77 años, desencadenando un aluvión de mensajes de despedida en las redes sociales.

Leé también El conmovedor mensaje de despedida de Skay Beilinson por la muerte del Indio Solari
Tras conocerse la muerte de Carlos Indio Solari a los 77 años, Skay Beilinson publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Dueño de una trayectoria que marcó a varias generaciones al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también supo construir un fuerte vínculo con el deporte y especialmente con Boca, club del que era hincha y donde encontró en Juan Román Riquelme a uno de sus máximos ídolos. Esa devoción recíproca se cocinó a fuego lento entre charlas privadas, admiración futbolística y una defensa ética incondicional.

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Qué pensaba el Indio Solari sobre el juego de Juan Román Riquelme

La admiración del vocalista por las bondades técnicas del enganche quedó registrada en múltiples archivos documentales, donde el cantante nunca escatimó elogios para describir lo que sentía al verlo pisar la pelota en la Bombonera. “Román ha sido, de todos los jugadores que vi, el que más me ha hecho disfrutar del fútbol”, expresó en una de sus declaraciones más recordadas sobre el actual presidente xeneize.

La frase resume el sentimiento que el músico mantuvo durante años hacia Riquelme, a quien destacó no solo por su calidad técnica, sino también por su inteligencia dentro de la cancha y su capacidad para manejar los tiempos de los partidos. Sin embargo, las coincidencias iban mucho más allá del verde césped. Pero la admiración trascendía lo futbolístico: en una entrevista con El Canciller en octubre de 2025, el Indio destacó especialmente las cualidades humanas de Riquelme. “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan”, afirmó. Además, el propio cantante se encargó de revelar la intimidad de su hogar: “A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto”.

Cómo apoyó el Indio Solari a Riquelme en la política de Boca

La lealtad entre ambos tuvo una de sus pruebas más públicas cuando el oriundo de Don Torcuato decidió dar el salto a las urnas institucionales de la entidad de la Ribera. Cuando Riquelme decidió involucrarse en la política del club e integrar la fórmula encabezada por Jorge Ameal y Mario Pergolini en 2019, el Indio salió públicamente a apoyarlo.

A través de una pieza audiovisual que caló hondo en el socio xeneize, el artista sentenció: “Nunca vi a un jugador mejor que vos y quiero que vuelvas a Boca como sea. Yo te califiqué como un artista y eso es lo que sos, un artista del fútbol. Volvé, Román...”, afirmó en un video difundido durante la campaña. Años más tarde, cuando fue consultado por la gestión de Riquelme al frente de Boca, Solari reafirmó la banca del dirigente en su rol institucional aunque con matices: “No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”, sostuvo.

Qué escribió el Indio Solari sobre Riquelme en su libro de memorias

El testimonio definitivo de esta hermandad de gigantes quedó inmortalizado en las páginas impresas. En su libro Recuerdos que mienten un poco (Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras), Solari le dedicó un texto a Román. En el comienzo de ese fragmento, el Indio reflexiona sobre el rol del creador: “Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta".

Luego de explayarse sobre los padecimientos y recompensas de esa búsqueda de la belleza, el Indio cerró su manuscrito con una declaración que hoy cobra carácter de mito: “Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMAN”.

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