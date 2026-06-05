De la devoción por Boca a un lazo incondicional: el vínculo que une al Indio Solari con Juan Román Riquelme

Cómo apoyó el Indio Solari a Riquelme en la política de Boca

La lealtad entre ambos tuvo una de sus pruebas más públicas cuando el oriundo de Don Torcuato decidió dar el salto a las urnas institucionales de la entidad de la Ribera. Cuando Riquelme decidió involucrarse en la política del club e integrar la fórmula encabezada por Jorge Ameal y Mario Pergolini en 2019, el Indio salió públicamente a apoyarlo.

A través de una pieza audiovisual que caló hondo en el socio xeneize, el artista sentenció: “Nunca vi a un jugador mejor que vos y quiero que vuelvas a Boca como sea. Yo te califiqué como un artista y eso es lo que sos, un artista del fútbol. Volvé, Román...”, afirmó en un video difundido durante la campaña. Años más tarde, cuando fue consultado por la gestión de Riquelme al frente de Boca, Solari reafirmó la banca del dirigente en su rol institucional aunque con matices: “No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”, sostuvo.

Qué escribió el Indio Solari sobre Riquelme en su libro de memorias

El testimonio definitivo de esta hermandad de gigantes quedó inmortalizado en las páginas impresas. En su libro Recuerdos que mienten un poco (Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras), Solari le dedicó un texto a Román. En el comienzo de ese fragmento, el Indio reflexiona sobre el rol del creador: “Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta".

Luego de explayarse sobre los padecimientos y recompensas de esa búsqueda de la belleza, el Indio cerró su manuscrito con una declaración que hoy cobra carácter de mito: “Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMAN”.