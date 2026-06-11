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en vivo COMIENZA LA COPA DEL MUNDO

Empezó el Mundial 2026: cómo fue el show de apertura en México que hizo vibrar al planeta

La Copa del Mundo de Norteamérica tuvo su puntapié inicial con una fiesta inolvidable en el renombrado Estadio Ciudad de México, que combinó el folclore local con la música de grandes estrellas internacionales

Foto: Reuters

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El Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial este jueves 11 de junio con una deslumbrante ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, la mítica sede que albergará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Figuras de renombre internacional y de distintos géneros musicales protagonizaron el primer gran evento de la Copa del Mundo en tierras aztecas, aportando ritmo y color en una puesta en escena inolvidable que marcó el inicio de la tercera cita máxima en la historia de este país.

El gran momento de la jornada llegó cuando Shakira y Burna Boy hicieron vibrar al estadio al interpretar por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026. El festival de música latina e internacional se completó con las destacadas actuaciones de J Balvin, Danny Ocean, Belinda, la banda de rock Maná y el ritmo histórico de Los Ángeles Azules, quienes terminaron de dar forma a una grilla artística imponente que combinó a la perfección la identidad cultural mexicana con el carácter global de la competencia.

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Quiénes cantaron en el show de apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural contó con una grilla de artistas de enorme reconocimiento internacional. Los encargados de presentar el tema oficial del torneo, "Dai Dai", fueron la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy. Además, el escenario del Estadio Ciudad de México tuvo shows en vivo de J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Maná y Los Ángeles Azules, conformando una verdadera celebración musical antes de que empiece a rodar la pelota.

tes del inicio de la ceremonia de apertura, los hinchas comenzaron a poblar el Estadio Azteca de México, un escenario emblemático donde supieron consagrarse Pelé y Diego Maradona.

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Foto: Reuters

Por primera vez desde su creación en 1930, la Copa del Mundo se disputará con 48 equipos y en tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México. El certamen contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes y se extenderá hasta el 18 de julio, fecha de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Selección Argentina, que debutará el próximo martes frente a Argelia, aparece como gran candidata, mientras que Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania e Inglaterra surgen como sus principales amenazas.

En el plano individual, Lionel Messi cumplirá 39 años durante la competencia y disputará su sexto Mundial, marcando un récord inédito de participaciones junto a Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026, en vivo

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15:44 - Comenzó el desfile de banderas

Las banderas de los 48 países participantes flamean en el Estadio Ciudad de México.

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14:58 - Finalizó el show de artistas

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14:53 - Shakira canta "Dai Dai", su canción para el Mundial 2026

El Estadio Azteca baila al ritmo de la cantante colombiana y de Burna Boy.

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14:51 - J Balvin hace vibrar al Estadio Azteca

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14:50 - Los Ángeles Azules y Belinda cantan en la inauguración del Mundial 2026

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14:48 - Danny Ocean canta "Partidazo"

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14:45 - Maná hace su presentación en el Estadio Azteca

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14:40 - COMENZÓ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

Oficialmente, comenzó el Mundial 2026

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En instantes, comienza el show de apertura del Mundial 2026

Leé también Mundial 2026: las mejores imágenes de la espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 deslumbró en el Estadio Azteca con música, color y figuras internacionales.
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