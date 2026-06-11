Empezó el Mundial 2026: cómo fue el show de apertura en México que hizo vibrar al planeta

El Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial este jueves 11 de junio con una deslumbrante ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, la mítica sede que albergará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica . Figuras de renombre internacional y de distintos géneros musicales protagonizaron el primer gran evento de la Copa del Mundo en tierras aztecas, aportando ritmo y color en una puesta en escena inolvidable que marcó el inicio de la tercera cita máxima en la historia de este país.

El gran momento de la jornada llegó cuando Shakira y Burna Boy hicieron vibrar al estadio al interpretar por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 . El festival de música latina e internacional se completó con las destacadas actuaciones de J Balvin, Danny Ocean, Belinda, la banda de rock Maná y el ritmo histórico de Los Ángeles Azules , quienes terminaron de dar forma a una grilla artística imponente que combinó a la perfección la identidad cultural mexicana con el carácter global de la competencia.

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Quiénes cantaron en el show de apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural contó con una grilla de artistas de enorme reconocimiento internacional. Los encargados de presentar el tema oficial del torneo, "Dai Dai", fueron la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy. Además, el escenario del Estadio Ciudad de México tuvo shows en vivo de J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Maná y Los Ángeles Azules, conformando una verdadera celebración musical antes de que empiece a rodar la pelota.

tes del inicio de la ceremonia de apertura, los hinchas comenzaron a poblar el Estadio Azteca de México, un escenario emblemático donde supieron consagrarse Pelé y Diego Maradona.

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Foto: Reuters

Por primera vez desde su creación en 1930, la Copa del Mundo se disputará con 48 equipos y en tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México. El certamen contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes y se extenderá hasta el 18 de julio, fecha de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Selección Argentina, que debutará el próximo martes frente a Argelia, aparece como gran candidata, mientras que Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania e Inglaterra surgen como sus principales amenazas.

En el plano individual, Lionel Messi cumplirá 39 años durante la competencia y disputará su sexto Mundial, marcando un récord inédito de participaciones junto a Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026, en vivo

Live Blog Post 15:44 - Comenzó el desfile de banderas Las banderas de los 48 países participantes flamean en el Estadio Ciudad de México.

Live Blog Post 14:58 - Finalizó el show de artistas

Live Blog Post 14:53 - Shakira canta "Dai Dai", su canción para el Mundial 2026 El Estadio Azteca baila al ritmo de la cantante colombiana y de Burna Boy.

Live Blog Post 14:51 - J Balvin hace vibrar al Estadio Azteca

Live Blog Post 14:50 - Los Ángeles Azules y Belinda cantan en la inauguración del Mundial 2026

Live Blog Post 14:48 - Danny Ocean canta "Partidazo"

Live Blog Post 14:45 - Maná hace su presentación en el Estadio Azteca

Live Blog Post 14:40 - COMENZÓ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Oficialmente, comenzó el Mundial 2026 Embed