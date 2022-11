El gran miedo de Lionel Messi para Qatar 2022

Las mejores frases de Messi antes de su quinta Copa del Mundo

lionel messi mundiaal .jpg "Yo crecí con la pelota desde que tengo uso de razón", dijo Messi antes de disputar su quinto Mundial con la Selección Argentina.

El debut contra Arabia Saudita y el trauma de Rusia 2018: "El primer partido es clave, porque si vas a jugar contra México con los tres puntos adentro de Arabia Saudita es otra cosa. Antes del debut contra Islandia en Rusia 2018 (1-1) le pateé como 15.000 penales a Nahuel Guzmán y se los hice todos. Pero cuando llegó ese primer partido, como me decía Diego Maradona, no acompañé el balón al momento de rematar uno y en el primer golpe no pude poner la pelota donde quería. Lo erré, empatamos y después se vino el lío".

Su amor por el fútbol: "Yo crecí con la pelota desde que tengo uso de razón. Tenía hermanos y primos más grandes, y me metía con ellos. Me encantaba jugar y no me importaba contra quién. Llegaba un día de entrenamiento y pasábamos todo el día ahí. Entrenaba uno y luego el otro. Y en días de partido, lo mismo. Íbamos toda la familia, pero mi abuela era la primera".

Lionel Scaloni: "Scaloni siempre tuvo una personalidad muy especial. Más allá de que es un técnico buenísimo, lo mejor que tiene es la comunicación y cómo manejó el grupo. Apostó por un grupo, por redirigir jugadores que serían importantes. Está seguro de él mismo. El grupo que se armó es todo gracias a él. Scaloni es muy sencillo, normal, realista. Vivió mucho tiempo la selección y sabe lo que es estar ahí. No tiene problema de hablar de lo que sea. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Gio (Lo Celso), que es muy importante para nosotros".

Video: Messi reflexionó sobre las críticas que recibió en Argentina

Selección Argentina: "Siempre sentí el cariño de la gente, aunque hubo una parte que siempre me cuestionó y miraba todo lo que hacía. Hubo partidos que nos putearon por todos lados. Si hubiésemos perdido con Brasil (final Copa América) habría perdido una final más, quizá me habrían criticado de nuevo. Ahora hemos conseguido que en Argentina ya no se mire tanto el ganar o perder. El periodismo y la gente cambió un poco la cabeza. Se mira también el recorrido".

Messi - Scaloni 1.jpg Messi y Scaloni después de ganar la Copa América ante Brasil. (Foto: Archivo)

Barcelona, su gran amor: "Para mí, era algo espectacular estar en Barcelona. Te daban la ropa, había cancha sintética, rondos, partidos cortos... cosas que no había hecho jamás. Empezaba el entrenamiento y me daban una pelota para mí solo. Yo estaba encantado. En el vestuario, me costaba. Una vez que saltaba a la cancha, fue bien".

Su sufrimiento: "Estuve seis meses sin jugar, jugué un partido y me volví a lesionar tres meses. Volvió un hermano a Argentina, allá tenía su vida, novia, amigos... Mi hermanita, también con seis años. Por eso, mi madre volvió con ellos. Se fue partiendo la familia y fue duro. Fue un momento difícil para todos. Sentía que, por mi culpa, estábamos separados. Por otro lado, no veía otra cosa".

La adaptación en los primeros años: "Yo, con 14 años, ya el primer año me fue espectacular y fui saltando categorías. En dos años, había entrenado con el primer equipo, estaba en el B. Fue muy rápido. Siempre que digo Ronaldinho, Sylvinho, Deco, Xavi... me hicieron ver como uno más del vestuario".

Guardiola, su gran entrenador: "Fue una etapa extraordinaria. Viene Guardiola, que nos hace crecer como equipo y encuentra una generación única. Era impresionante ir a jugar a cualquier lado, sabiendo que íbamos a ganar y de la manera en la que lo íbamos a hacer. Guardiola hizo daño al fútbol. Todos lo quieren copiar. Después, me encontré muchos 'Guardiolas' y te das cuenta de lo que hicimos. Todo lo que decía Guardiola, después ocurría en la cancha. Ahora, disfruto mucho más las cosas. De la época de Guardiola me arrepiento de no haberlo disfrutado más. En la Selección y en el club, ahora lo hago mucho más".