Murió una de las mayores promesas del boxeo tras recibir una brutal paliza

La pelea entre Quiñones y Muñoz se llevó a cabo en el Coliseo Elías Chewgin, con el título nacional welter junior en juego. "Pantallita", como se lo conocía a Quiñones, llegaba como favorito al combate. Sin embargo, todo terminó en el octavo round con el nocaut de Muñoz.

Como se puede ver en un video que circula por las redes sociales, Quiñones cayó a la lona luego de recibir una serie de golpes. De inmediato, el juez detuvo el combate y marcó la victoria para su rival. Sin embargo, "Pantallita" no logró levantarse nunca.

Embed

Luego de la pelea, el púgil debió ser trasladado a la Clínica General del Norte. Desde allí se dio a conocer un parte médico que confirmó la gravedad del cuadro: "El paciente sufrió un deterioro neurológico, funcional y metabólico, que acompañaba varias isquemias en el hemisferio cerebral izquierdo". Finalmente, cinco días después, murió.

Antes de conocerse la trágica noticia, Muñoz hizo pública una carta en la que habló de su pesar por lo sucedido. "Nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos", escribió entonces.

"Solo deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti. Siempre hemos escuchado que las situaciones difíciles no duran para siempre, y hoy más que nunca me aferro a esas palabras. Quiero decirte, que estás en mis oraciones y las de mi familia, que deseo de todo corazón que te recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños", agregó.

El mensaje del presidente Gustavo Petro

Gustavo_Petro_tuit.png

Ante la conmoción que generó la noticia en Colombia, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que despidió al boxeador: "Duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. A la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones: un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento", expresó.