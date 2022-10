El gol fue de carambola, un fiel reflejo de todo lo que le costó a Patronato esta temporada y el dolor por haber descendido a la Primera Nacional. Banega fue al piso a trabar una pelota y el balón se terminó metiendo en el ángulo por encima de la cabeza del arquero de Talleres.

Historia de jugadores de Patronato.jpg Tiago Banega y Marcelo Estigarribia tienen una historia de superación poco conocida: los dos trabajaron juntos como albañiles.

Patronato campeón de la Copa Argentina: la historia poco conocida de Tiago Banega y Marcelo Estigarribia

Tiago Banega tiene una historia de superación que no todos conocen. Este domingo, ya con el campeonato logrado, el mediocampista festejó junto al resto de sus compañeros y eligió celebrar con alguien con el que compartió una dura etapa en los inicios de su carrera como futbolista.

Banega se sentó junto a su amigo Marcelo Estigarribia, otra de las grandes figuras de Patronato durante el año. En la entrevista con TyC Sports, Estigarribia recordó que hace siete años tuvieron que hacer trabajos de albañilería más allá de entrenar. “Laburamos juntos, sí. Laburamos juntos en Pronunciamiento (Entre Ríos). En los inicios no alcanzaba nada y teníamos que trabajar y trabajar”, confesó.

“Trabajamos de albañiles con el tío de Thiago y a la tarde íbamos a entrenar. Fue en 2015″, agregó Estigarribia.

Por su parte, Banega no pudo ocultar su sorpresa por el campeonato que acababan de lograr tras vencer a Talleres. “La verdad es que no caemos, no caemos. Por eso nos abrazamos mucho. La emoción de todo lo que pasamos, de lucharla como dice el Chelo, de albañiles y después ir a jugar. De entrenar a la noche”, agregó el autor del único tanto en la final de la Copa Argentina y el hombre que quedará para siempre en la historia de Patronato.

Video: el increíble gol de Banega que le dio a Patronato la Copa Argentina