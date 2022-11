Pelé fue internado de urgencia en San Pablo

Embed

Preocupación por la salud del "rey Pelé"

Su hija, Kely Nascimento, declaró que Pelé tuvo que ser internado de urgencia por una "insuficiencia cardíaca descompensada" e inmediatamente agradeció por todas las muestras de preocupación. El exjugador sufrió un deterioro en su estado de salud que ya está complicado por ese tumor que se le detectó en 2021. Lamentablemente, por causa de la pandemia, se demoró su internación en ese año cuando "o Rei" comenzó a sentirse mal. Finalmente, cuando pudo someterse a una batería de exámenes se halló el tumor en el colon que tuvo que ser operado rápidamente.

Su hija publicó en Instagram para llevar algo de tranquilidad "Hola amigos míos. Mucha alarma en los medios hoy sobre la salud de mi papá. Está en el hospital regulando su medicación. Algunos de mis hermanos están de visita en Brasil. No hay nada de sorpresa ni de emergencia. Estaré allí para Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos. De verdad, agradecemos la preocupación y el cariño!!".

kely nascimento.jpg Kely Nascimento, la hija de Pelé, publicó en Instagram un mensaje sobre la salud de "o Rei" (Foto: cuenta de Instagram de Kely Nascimento).

Las constantes internaciones del tricampeón mundial de fútbol hicieron que en el pasado mes de febrero llevara tranquilidad a sus seguidores en todo el mundo: "Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido", afirmó en su cuenta oficial de Instagram.

pele en santos.jpg Pelé, asombró al mundo desde el Santos de Brasil (Foto: Gentileza Mundo deportivo)

Pero en las últimas horas, su condición se deterioró por lo que fue nuevamente internado. En el hospital Albert Einstein no dieron mayores detalles de su estado de salud ni de los estudios o tratamientos a los que obliga esta internación de emergencia.

Pelé, el mejor jugador brasileño y uno de los mejores del mundo la historia del fútbol

Pelé nació en Tres Corazones, en Minas Gerais. Pero desarrolló su carrera futbolística en Santos, el club ubicado en la ciudad que sirve de puerto para San Pablo. Desde allí maravilló al mundo con su habilidad, su calidad y capacidad goleadora. Hábil con las dos piernas y gran cabeceador, siempre manifestó haber marcado más de 1200 goles en su carrera (dato muy discutido).

Con el Santos Fútbol Club ganó los torneos paulista, campeonatos brasileños y se proyecto a nivel mundial mucho antes de la globalización. Ganó de manera consecutiva la copa libertadores y la intercontinental en 1962 y 1963.

En el mundial de Suecia de 1958 hizo su rutilante aparición global. Fue la figura Brasil con apenas 17 años. La verde amarela ganó su primer campeonato mundial al derrotar al local por 5 a 2 en la final y Pelé marcó dos goles.

pele en 1970.jpg El momento de mayor brillo de Pelé, tricampeón mundial en 1970 con Brasil (Foto: Gentileza Just Watch).

El segundo título llegó en el mundial de Chile de 1962. Aunque a Pelé lo lesionaron al comienzo y casi no pudo jugar. El tricampeonato llegó en México 70. Pelé era considerado el mejor jugador de la historia. El equipo brasileño goleó por 4 a 1 en la final y Pelé también anotó en esa final y dio una asistencia espectacular para el cuarto gol.

Solo la aparición de Diego Maradona puso en tela de juicio la consideración como el mejor jugador de la historia. Y ahora, Lio Messi.