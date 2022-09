Stefi Carluccio: "Ser parte de un JJ. OO. es uno de los sentimientos más fuertes"

-¿Qué lleva a un apasionado por la nieve a convertirse en instructor de esquí?

En mi caso la pasión por esquiar me ayudo a ir transformando mi vínculo con el deporte. De mis inicios como turista o esquí recreativo a los 7 años, para luego tomarlo un poco más en serio y competir durante años representando al Club Lacar en eventos nacionales y a Argentina en eventos internacionales.

Luego vino el primer gran cambio que fue pasar a ser entrenadora en el mismo club en el 2003. Ya en el año 2005, una vez finalizado mis estudios en el profesorado de educación física, inicie mi recorrido para convertirme en Instructora de Esquí en AAdidess, la asociación formadora de este deporte en Argentina. Fueron 5 años hasta culminar mi formación como profesora de profesores en el año 2009, completando incluso la formación de Entrenadora de Club. En ese entonces éramos apenas 4 mujeres que habíamos culminado nuestra formación en todo el país. Hoy en día, 15 años después, las cosas cambiaron y hay más mujeres que consiguieron completar la formación y convertirse en nuevas formadoras.

En mí haber tengo, contando temporadas en Argentina y el exterior, más de 30 temporadas de invierno completas. Si bien entre 2010 y 2015 estuve en el cargo de directora de la escuela de esquí del Club Lacar, desde hace varios también desempeño mi rol como formadora de los nuevos aspirantes a instructores de AAdidess, preparándolos en la transición hacia el profesionalismo.

Actualmente, en hemisferio Sur, divido mi tiempo entre la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo) y el Club Lacar. En FASA soy la encargada de llevar adelante el Programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud para Gangwon 2024, además de liderar el Departamento de Desarrollo y formar parte del Comité Técnico de Alpino. Y en el Club Lacar asesorando al Director de la Escuela de Deportes de Invierno y específicamente al área de esquí alpino competitivo.

1.jpg Carluccio participó en los últimos Juegos Paralímpicos en Beijing 2022, donde Argentina tuvo una destacada actuación.

-¿Qué tipo de alumnos son los tuyos?

Hace varios años que comparto mi tiempo de enseñanza entre aquellos alumnos que quieren convertirse en instructores certificados y los alumnos que aún conservo en mi cartera de clientes como producto de tantos años trabajando en Argentina como también en el hemisferio norte en Andorra. En estos días también se produjo mi regreso al club de mis orígenes, el Club Lacar en San Martin de los Andes, pero en un rol más orientado a apuntalar al equipo del director y de entrenadores por sobre el día a día con los corredores.

-Mencionás al Club Lacar, lugar donde comenzaste con el esquí y te vio pasar por varios roles: ¿Cuál es el que más te gusta?

Luego de mi etapa como corredora del club donde con la ayuda de mis entrenadores y profesores pude conseguir muy buenos resultados en los campeonatos nacionales e internacionales. Entre los años 1991 y 1998 me dediqué a estudiar y formarme para enseñar este deporte.

Desde el año 2004 que dicto clases. En el rol de directora me enorgullece haber logrado ampliar la base de chicos que hicieron del esquí su deporte principal y poner a la escuela del Lacar en un lugar de consideración a nivel nacional.

Nunca me alejé de la enseñanza, ya que dictar clases es lo que más me gusta. Me apasiona el campo, es ahí donde me siento más feliz.

-Sabemos de tu participación en los últimos Juegos Paralímpicos en Beijing 2022, donde Argentina tuvo una destacada actuación, ¿Cuál fue tu rol en esta cita olímpica?

Ser parte de una cita olímpica es uno de los sentimientos más fuertes para un deportista o para quienes formamos parte de alguna delegación. La experiencia en los Juegos Paralímpicos en Beijing fue algo colosal por diversas razones. Desde la organización del país anfitrión hasta la emoción por poder hacer realidad el encuentro de todos los atletas en el escenario para el que tanto se preparan durante años. Hay que recordar que, debido a la pandemia, estuvo en vilo hasta último momento. Mi rol en estos juegos fue el de “jefa de misión” del equipo nacional, donde tuvimos la gran actuación de uno de nuestros atletas, Enrique Plantey, que consiguió el mejor resultado histórico del deporte paralímpico, dos diplomas paralímpicos, un 4to puesto en slalom gigante y un 8vo puesto en supergigante.

La planificación de los entrenamientos se modificó bastante a raíz de la pandemia, pero la temporada en hemisferio norte antes de ir a los Juegos Paralímpicos fue clave para lograr los resultados obtenidos en Beijing.

-Como instructora consideras que ¿sólo el talento es necesario para convertirse en un buen esquiador?

El talento ayuda mucho a alcanzar los objetivos, pero no es suficiente. También es necesaria la pasión, el profesionalismo, la disciplina, dedicación y muchas horas de entrenamiento. El entrenamiento implica la existencia de un plan en que se definen igualmente los objetivos parciales, además, de los contenidos y de los métodos de entrenamiento, cuya relación debe evaluarse mediante controles del mismo.

¿Cuáles son las características comunes de las mejores pistas del mundo?

Las características que hacen a los mejores centros de esquí del mundo son aquellas que brindan al esquiador seguridad para todos los niveles, opciones divertidas, y buenos profesionales para la enseñanza. El profesionalismo de las escuelas de esquí y sus instructores y su permanente formación, hacen la diferencia entre los distintos centros de esquí. Entender la importancia del nivel y calidad de servicios que le aporten a la experiencia del visitante suma mucho a la hora de elegir un destino.