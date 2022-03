¡Pura confianza! Gallardo habló en conferencia y confirmó el equipo de River para enfrentar a Boca

Embed

Gallardo en frases en la conferencia previa al Superclásico

-Sobre los hinchas de River: "Destacar el esfuerzo del hincha genuino para estar presente, para alentar, para convocar a que el estadio luzca precioso. Todo eso es emocionante siempre porque uno no deja de valorar el esfuerzo del hincha genuino que siempre trata de recibirnos y apoyarnos de la mejor manera. Estamos agradecido por el esfuerzo que hacen para darle colorido a semejante espectáculo"

-La camiseta amarilla de Boca: "Cada uno cree en lo que cree y está bien. No estoy para juzgar a nadie. Esto va más allá de la chicana. Esa chicana no me interesa para nada. Hace algunos años, yo sugerí que jugáramos siempre con la banda. Es una sugerencia que yo hice. Pero entiendo que también hay momentos en los que tenés que cambiar porque hay camisetas que salen a la venta, porque hay marketing. Yo utilizaría siempre la misma camiseta si no hay necesidad de cambiar. Nosotros hemos jugado con la camiseta violeta, pero eran partidos que no tenían tanta trascendencia"

-Lo que espera del juego: "Si me dejo llevar por el último partido de Boca, puede ser un partido que sea bien jugado, más allá de la fricción, la tensión, lo físico, que va a tener un rol preponderante también. Hay buenos jugadores en campo y eso indica que puede ser un buen partido, si me dejo llevar por el último partido de Boca. Pero nosotros tampoco somos Estudiantes de La Plata. El partido puede ser vibrante desde el juego. Considero que puede ser un buen partido".

-Juanfer Quintero suplente: "Son decisiones técnicas. Considero que el equipo que inicia es el que está para iniciar. Los demás están para sumar desde el banco y son iguales de importantes que los que inician. A veces los partidos se cambian desde el banco. Hay jugadores que son mas importantes empezando desde el banco y hay sobradas pruebas".

-Gallardo y su anuncio del equipo titular para el Superclásico: "A veces uno no lo comunica porque todavía hay un período de tiempo hasta el partido y algunas cosas quedan pendientes, algunos futbolistas vienen recuperándose. Ahora es como que todo está bien. Los futbolistas están bien y mañana va a ser todo más tranquilo, vamos a mirar imágenes, entonces todo debería fluir para que jueguen estos 11 que estoy dando".

-Los Superclásicos después de la final de Madrid: "Soy de los que creen que muchas veces influyen los factores psicológicos. Las emociones influyen positiva o negativamente en un mismo partido. Vos tenés que estar preparado para todo en un partido. Ahí es donde lo psicológico juega un rol muy importante. Si vos estas seguro de lo que hacés, siempre vas a tener una mejor chance que si venís dubitativo".

-La respuesta de Gallardo a Boca por los arbitrajes: "Hablar del arbitraje anterior a un partido... Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. Nosotros los entrenadores destacamos los fallos en contra y ahí levantamos la voz. Cuando se equivocan a favor nuestro, no decimos nada. No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar a mí personalmente de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable".